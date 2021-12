Elden Ring ha già vinto 8 Premi e non è neanche uscito

La febbre di Elden Ring non si placa e il nuovo titolo From Software continua ad essere il più atteso tra quelli in arrivo nel primi mesi del prossimo anno.

Il gioco tra l’altro è tornato a mostrarsi proprio durante i The Game Awards 2021, con uno spettacolare trailer dal taglio cinematografico che ci da un assaggio della storia.

Elden Ring è figlio della grandiosa catena di eventi generati dal primo Dark Souls, e presenterà le caratteristiche peculiari che hanno fatto innamorare i giocatori di questo specifico genere.

Questa volta però come sappiamo il gioco From sarà pieno di nuove feature, a partire dalla sua natura open world per arrivare all’utilizzo della cavalcatura per garantire un’esplorazione del mondo di gioco più avvincente.

Probabilmente sia il grande quantitativo di hype attorno al gioco, sia queste nuove e fresche caratteristiche hanno portato Elden Ring a raggiungere una tale popolarità da essere già stato premiato ben 8 volte anche se ancora non è uscito.

Ben quattro di questi premi sono quelli di gioco più desiderato dal pubblico.

L’utente EldenRingUpdate su Twitter ha postato un tweet in cui sono racchiusi tutti i singoli premi vinti da Elden Ring fino a questo punto.

With the addition of another Most Anticipated Game trophy at the #TheGameAwards, Elden Ring has now amassed a total of 8 awards prior to release! pic.twitter.com/wLXIRE7gjw — Mordecai (@EldenRingUpdate) December 11, 2021

Abbiamo Most Anticipated Game (TGA 2020), Best Sony PlayStation Game (Gamescom 2021), Best Role Playing Game (Gamescom 2021), Best Action Adventure Game (Gamescom 2021), Best of Gamescom (Gamescom 2021), Gamescom’s Most Wanted (Gamescom 2021), Most Wanted Game (Golden JoyStick 2021) e Most Anticipated Game (TGA 2021).

Si tratta sicuramente di un ricco bottino per un gioco che ancora nemmeno è uscito, considerando tra l’altro che al suo debutto sul mercato manca ancora qualche mese (febbraio 2022).

D’altronde Elden Ring sembra riservarci davvero tante sorprese, e per questo se volete scoprire il livello di dettaglio presente nel gioco potreste guardare questo video.

Tutte le novità sul gioco potete trovarle nel nostro provato, in cui vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere fino a questo momento.