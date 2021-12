Elden Ring, il nuovo poster ufficiale è epico (e vorrete appenderlo subito)

I fan stanno ormai attendendo impazientemente l’arrivo di Elden Ring, l’ultimo titolo di FromSoftware che promette di essere ancora più epico dei precedenti soulslike.

La passione dei fan per ogni novità ufficiale legata a Elden Ring è veramente evidente, al punto da averlo trasformato in brevissimo tempo in uno dei videogiochi più attesi di tutto il 2022.

Del resto, se servisse una prova di quanto il titolo di FromSoftware sembri promettente, basterebbe sottolineare che ha già vinto 8 premi senza nemmeno essere uscito.

Oggi gli sviluppatori hanno deciso di premiare la fedeltà dei fan con una nuova immagine ufficiale, che non può essere definita in alcun modo se non «epica».

Con un post pubblicato sugli account social ufficiali, gli sviluppatori di Elden Ring hanno infatti diffuso un nuovo poster che illustra perfettamente l’idea delle magnifiche ambientazioni e personaggi che potremo incontrare.

Potete trovare il poster di Elden Ring qui di seguito, grazie al tweet pubblicato direttamente dagli sviluppatori:

His memory still towers over the Lands Between. #ELDENRING pic.twitter.com/1eyxS3RmxZ — ELDEN RING (@ELDENRING) December 15, 2021

Si tratta sicuramente di un artwork semplicemente magnifico, che farebbe sicuramente una bellissima figura se appeso nelle camere dei giocatori più appassionati dei titoli FromSoftware e non solo.

Al momento non ne è stato però realizzata però una versione fisica, ma questo non impedirà certamente ai fan più entusiasti di realizzarlo da soli e stamparlo: del resto, si tratta di un’immagine semplicemente troppo bella per non volerla appendere subito.

Insomma, questa immagine epica non è altro che un interessantissimo antipasto di ciò che potrebbe aspettarci su Elden Ring: vi ricordiamo che l’appuntamento con il nuovo imperdibile prodotto è attualmente previsto per il 25 febbraio 2022.

Se volete scoprirne di più sulla sua storia, vi ricordiamo che ai TGA 2021 è stato pubblicato un nuovo trailer in lingua italiana dall’alto tasso cinematografico.

Il livello dei dettagli sarà evidente non solo nella sua narrazione, ma anche per gli stessi dettagli, come dimostrato da un video che illustra le differenze delle impronte sulla sabbia.