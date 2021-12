Elden Ring, questo video vi farà capire il livello di dettaglio del gioco

Elden Ring è (quasi) pronto a uscire nei negozi, visto che il nuovo soulslike di FromSoftware è atteso nelle mani dei giocatori a partire dal mese di febbraio del prossimo anno.

Quello che da molti è considerato l’erede di Dark Souls ha avuto modo di farsi provare con mano nelle ultime settimane grazie a un beta tutto sommato ben organizzata.

Da subito si è però aperta una questione relativa al comparto tecnico, per molti “vecchio” e non all’altezza delle console di nuova generazione.

Vero anche che il nuovo souls di From avrà una Performance Mode e una Graphics Mode su PS5 e Xbox Series X, cosa questa che assicura un livello grafico più che ottimo, come ora dimostra anche un video trapelato in rete in queste ore.

Ora, il celebre modder Lance McDonald ha pubblicato un breve video tratto dalla beta di Elden Ring, il quale mette in risalto il livello di dettaglio dell’impronta del piede del personaggio.

Nella clip che trovate poco più in basso, il personaggio di McDonald cammina lungo una spiaggia con degli stivali, lasciando delle impronte nella sabbia.

Se invece sceglieremo di camminare scalzi sulla spiaggia, noteremo le classiche impronte dei piedi nudi. Di seguito, il video in questione:

In Elden Ring, if you walk along the sandy beach wearing shoes, you of course leave shoeprints. But if you take off your shoes you leave bare footprints, with all your individual toesies lovingly rendered within. Thank you Miyazaki. pic.twitter.com/cDHEzUS5zi

— Lance McDonald (@manfightdragon) December 1, 2021