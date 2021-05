Il gioco in uscita con più Trofei e Platini scontenta i fan Xbox

Con Mass Effect Legendary Edition ormai ad un passo, i cacciatori di Trofei e Achievement si stanno dando battaglia su PlayStation e Xbox, e sul trattamento ricevuto dalle due piattaforme.

Mass Effect Legendary Edition non comprende soltanto il primo capitolo rimasterizzato, a dispetto del nome, ma anche gli altri due episodi della trilogia originale.

Il remaster di BioWare rappresenta un caso più unico che raro, dal momento che comprende ben tre Trofei di Platino al costo di un singolo gioco.

Ovviamente, questo non è il solo aspetto che conta (e forse uno di quelli che conta di meno), in un prodotto che si presenta non solo quale recupero di un prodotto amatissimo.

Gli appassionati che si accingono ad acquistare Mass Effect Legendary Edition su Xbox One o Xbox Series X|S hanno però sollevato un’obiezione.

Il trattamento ricevuto dalla piattaforma Xbox sembra in effetti alquanto bizzarro, e non a caso ha scontentato i fan che un tempo avevano la serie RPG BioWare in esclusiva assoluta.

Generalmente, i nuovi giochi per la console di Microsoft hanno 1000 punti Gamerscore a testa e, guardando all’andamento della questione Trofei su PlayStation, era legittimo aspettarsi 3000 punti da sbloccare.

Invece, come riportato da True Achievements che ha spulciato la lista degli obiettivi della collection, il conteggio dei punti si ferma a 2915.

Più che la differenza rispetto ai Trofei su PlayStation, ad infastidire i precisissimi cacciatori di obiettivi è che adesso, qualora dovessero “millare” i tre titoli, si porterebbero a casa una cifra dispari che disfarrebbe il conteggio dei punti sulle loro Gamertag.

Una questione di lana caprina, probabilmente, ma chissà che BioWare ed Electronic Arts non diano ascolto alle lamentele e sistemino la cosa (com’è già accaduto in passato) con qualche obiettivo riempitivo.

Se non altro, i fan Xbox possono godersi il fatto che la loro console next-gen sarà l’unica a supportare i 120fps, con la concorrenza ferma alla metà del frame rate.

Da un punto di vista tecnico, però, questa non sarà la sola differenza tra i prodotti originali e Mass Effect Legendary Edition.

Tuttavia, la nuova edizione non potrà dirsi remake ma sarà un semplice remaster, e BioWare ha spiegato molto bene il perché di una simile scelta.