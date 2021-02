Mass Effect, vecchia e nuova edizione a confronto: si nota la differenza?

Lo scorso 2 febbraio, è stata svelata la data di uscita della Mass Effect Legendary Edition, rimasterizzazione dell’indimenticabile a amatissima trilogia originale della serie di fantascienza sviluppata da BioWare e prodotta da Electronic Arts.

Attesa su PS4, Xbox One e PC (escludendo quindi sia PS5 e Xbox Series X|S, nonostante la possibilità di giocarci in retrocompatibilità) la Legendary Edition è sicuramente una grande occasione per scoprire – o riscoprire – una serie che ha fatto sicuramente la storia dei giochi di ruolo sci-fi di matrice occidentale.

Tutti e tre i giochi della trilogia originale di Mass Effect riceveranno un notevole miglioramenti visivo, specie il primo capitolo, a conti fatti quello che più di ogni altro risente del peso degli anni (il gioco è infatti uscito in origine nel lontano 2007).

Per mettere in mostra il boost grafico, BioWare ha rilasciato via Twitter nuovi screenshot comparativi che confrontano la remaster di prossima uscita, inclusi i dettagli del volto del Comandante Shepard (il quale appare sensibilmente migliorato, sia nella versione maschile che in quella femminile). Trovate le immagini in questione poco più in basso:

Come potete vedere coi vostri occhi, la versione femminile ‘canonica’ di Shepard di Mass Effect 3 è ora integrata in Mass Effect (così in Mass Effect 2). Il sistema di creazione del personaggio è stato infatti unificato per tutti e tre i capitoli presenti nella Legendary Edition. Ovviamente, anche la versione maschile di Shepard sembra molto più dettagliata, oltre al fatto che l’intero pacchetto beneficerà di texture migliorate, illuminazione dinamica e vari effetti visivi aggiuntivi.

Vi ricordiamo anche che pochi giorni fa è emersa la notizia secondo la quale BioWare stava lavorando anche uno spin-off di Mass Effect con personaggi meno classici , fondandosi invece su un protagonista simile in tutto e per tutto al celebre Han Solo della saga di Star Wars.

Mass Effect: Legendary Edition sarà in ogni caso disponibile dal 14 maggio 2021, attesa su PC, PS4 e Xbox One.