Il Final Fantasy più “odiato” riceve controller personalizzati, grazie ai fan

Final Fantasy è una di quelle saghe che non ha certo bisogno di presentazioni, sebbene alcuni capitoli sono meno apprezzati degli altri.

Tralasciando il recente Final Fantasy VII Remake Intergrade, ci sono infatti alcuni episodi regolari che hanno fatto storcere il naso ai fan.

No, non stiamo parlando di Final Fantasy X o anche Final Fantasy IX, bensì ad esempio di Final Fantasy XIII, incapace in un certo qual modo di fare breccia nel cuore degli appassionati.

Vero anche che l’avventura di Lightning è stata da poco riabilitata agli occhi dei fan, al punto da ricevere ora un omaggio realmente inaspettato (e bellissimo): i controller personalizzati a tema.

Come riportato su Reddit, un appassionato particolarmente sfegatato della tredicesima fantasia finale di Square ha realizzato dei pad davvero unici nel loro genere.

L’utente Fit-Raisin-5824 ha infatti dato vita a dei controller ispirati proprio a FFXIII, uno dedicato a Fang e l’altro alla protagonista Lightning.

Sia i dettagli dei pulsanti che alcune scritte laterali, oltre all’utilizzo perfetto dei colori, rimandano in tutto e per tutto allo stile estetico del gioco.

Come potete ammirare voi stessi potrebbe tranquillamente trattarsi di oggetti ufficiali (anche se no, non lo sono, né è previsto che vengano un giorno messi in vendita).

