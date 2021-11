Final Fantasy IX Remake, qualcosa si muove? Primi indizi

Final Fantasy IX ha compiuto vent’anni solo pochi mesi fa: del resto, parliamo di uno dei capitoli dell’era PSOne più amati di sempre (e, con molta probabilità, uno dei più incompresi).

Senza nulla togliere a giochi più recenti Final Fantasy VII Remake Intergrade, la nona fantasia finale è una delle poche che abbraccia la classica visione JRPG coi combattimenti casuali a turni.

Senza contare che una serie animata basata proprio sulla nona fantasia finale è in sviluppo dai francesi di Cyber ​​Group Studios, in collaborazione con Square Enix.

Del resto, Final Fantasy IX è un gioco così apprezzato che un fan remake non ufficiale ha dimostrato le potenzialità della cosa.

Qualcosa di nuovo relativo a Final Fantasy IX potrebbe ora essere davvero in arrivo prossimamente, come suggerito da un recente commento dell’event planner del gioco.

Parlando dello sviluppo del gioco originale sul PlayStation Blog ufficiale, Kazuhiko Aoki ha accennato a qualcosa di inedito attualmente in lavorazione.

Ecco le sue parole, che lasciano davvero ben poco spazio all’immaginazione:

Se stai giocando al gioco per la prima volta su PlayStation Now, e lo trovi divertente, allora sarei felice se ti unissi a noi per continuare a creare Final Fantasy IX nel futuro.