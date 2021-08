Il curioso caso del gioco che costa troppo poco: “sottoprezzo del 30%”

Tra i giochi più apprezzati dello sventurato 2020, nonché vincitore del premio Game of The Year, c’è certamente Hades di Supergiant Games.

Lanciato solo ieri su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, l’acclamato roguelite è adesso al centro di un’interessante considerazione dell’analista Serkan Toto.

Il prodotto ha da tempo conquistato la community (dando vita anche a un inaspettato crossover) e questo nuovo lancio può essere un’occasione per ribadire ancora una volta la sua intrinseca qualità.

Non soddisfatto di essersi assicurato l’ambito titolo di GOTY 2020, il gioco ha voluto strafare portandosi a casa il premio del pubblico su Steam (battendo anche Half Life Alyx).

L’accoglienza riservata ad Hades da pubblico e critica è stata davvero ottima, e Serkan Toto ha accompagnato la pubblicazione delle nuove versioni con una interessante considerazione.

Focalizzandosi in particolare sull’indiscussa qualità del gioco, ha affermato che il prezzo di 30 dollari (praticamente uguale anche in euro) è davvero troppo basso.

Più precisamente, sarebbe inferiore del 30% rispetto a quello che, secondo lo stesso Toto, sarebbe lecito aspettarsi per un prodotto del genere.

La breve analisi è stata affidata al seguente tweet, accompagnato da un video che mostra una nuova feature riservata a PS5:

If I had been Supergiant's advisor, I would have *implored* them to offer Hades for higher than the US$30 it is going for now.

For its quality, the game is at least 30% underpriced.#eviladvisor #zagreus https://t.co/8fEhEpESeO

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) August 14, 2021