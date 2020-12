Hades è il gioco dell’anno di IGN USA, cosa ne pensa Neil Druckmann di Naughty Dog?

Nelle scorse ore vi abbiamo riferito dell’ulteriore importante riconoscimento ricevuto da Hades, il più recente titolo di Supergiant Games, che ha portato a casa il premio di Gioco dell’Anno del noto sito specializzato IGN USA, trionfando su altri candidati come The Last of Us – Part II e Final Fantasy VII Remake. La notizia è arrivata fino alle orecchie di Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog e direttore del titolo dell’anno ai The Game Awards, che ha commentato la vittoria di Hades.

Tra le questioni di tifo della community, il dirigente ha esultato per il trionfo di Supergiant, definendo Hades come uno dei suoi giochi preferiti del 2020. Nelle parole di Druckmann:

Congratulazioni Supergiant! Hades è uno dei miei giochi preferiti dell’anno.

Hades in azione

Non mancano anche i ringraziamenti per i voti dei fan arrivati a The Last of Us – Part II, che ha portato a casa il premio assegnato dal pubblico. Druckmann scrive:

Un grande grazie a tutti i fan che hanno votato The Last of Us – Part II come GOTY scelto dal pubblico! Ne sono onorato!

