Qualcuno ha terminato Hades usando il controller di Dance Dance Revolution

Quando le sale arcade erano ben più popolose di oggi, c’era un’attrazione per cui capitava di dover fare la fila e che stupirebbe tutti coloro che pensano che noi videogiocatori siamo troppo sedentari e poco dediti all’attività fisica (il che in effetti può essere vero, con ogni riferimento alla sottoscritta che è puramente casuale): stiamo parlando di giochi come Dance Dance Revolution, che chiedevano di premere con i piedi i mega-pulsanti disposti sul pavimento per eseguire una coreografia.

Hades è disponibile su PC e Switch

Questi rhythm game richiedevano di conoscere alla perfezione la disposizione dei tasti e di premerli a tempo con lo scorrimento di un brano sullo schermo, mettendo alla prova i vostri polpacci.

Cosa succede, allora, se prendiamo uno di questi controller da pavimento, chiamati dance pad, e ci giochiamo ad Hades?

Se lo fa una come la sottoscritta, probabilmente niente di bello. Ma quando lo ha fatto il giocatore conosciuto su Twitter come PeekingBoo, ecco che è riuscito addirittura a finire lo splendido gioco di Supergiant Games, peraltro immortalando l’impresa in un video.

Vedere il titolo che risponde ai comandi dati da PeekingBoo con i piedi è sicuramente di ispirazione – a patto che abbiate voglia di smaltire in fretta il cenone di Natale. Nel dubbio, noi anche oggi opteremo per il controller o la tastiera, ma abbiamo fatto la buona azione di darvi l’idea che si può giocare Hades anche con un dance pad, almeno.