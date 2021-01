Grandi giochi si incontrano: come sarebbe il cross-over tra Hades e Fire Emblem: Three Houses

Hades e Fire Emblem: Three Houses sono due titoli che dovete assolutamente giocare, se ancora non lo avete fatto. Al di là dell’indiscussa qualità ludica di entrambi, i due videogiochi in questione sono anche contraddistinti da delle peculiari direzioni artistiche, con il primo che sta facendo scuola (pensate a chi ha immaginato God of War nel suo stile) e il secondo che ha visto pennellare l’aspetto di un mondo e di personaggi che sono rimasti nel cuore degli appassionati.

Come sarebbero, allora, quegli stessi protagonisti di Three Houses se fossero realizzati nello stile di Hades? Qualcuno ha provato a immaginare questo affascinante cross-over artistico: ecco che così l’artista che si fa chiamare RequiemOfKings ha immaginato Edelgard, Dimitri, Claude e Yuri – ossia i comandanti delle quattro fazioni presenti nel gioco, inclusa quella dell’espansione Ombre Cineree – con il tratto più simile possibile a quello di Supergiant Games. Il risultato è sicuramente da vedere.

I comandanti di Fire Emblem: Three Houses nello stile di Hades

«Nel nome di Sothis!» ha scritto l’artista, citando la dea di Fire Emblem, «Fodlan, accetto questo messaggio. […] È stato davvero divertente poterci lavorare!».

Vi ricordiamo che Hades è disponibile su PC e Nintendo Switch. Premiato come uno dei migliori giochi del 2020 dalla critica di tutto il mondo, il titolo ha ottenuto una recensione molto positiva anche sulle nostre pagine, con Gianluca che gli ha assegnato una valutazione meritatamente alta.

Lo stesso discorso (recensore compreso) vale anche per Fire Emblem: Three Houses: disponibile su Nintendo Switch, il titolo unisce sapientemente le sue meccaniche da gioco di ruolo strategico/tattico ai momenti in cui dovete vivere la quotidianità dell’accademia in cui il protagonista di cui vestite i panni, Byleth, segue i suoi allievi strateghi militari.