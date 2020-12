Hades vince il 2020 del pubblico su Steam (e batte il favorito)

Hades, l’ormai noto titolo di Supergiant Games, ha da poco ottenuto il premio di Gioco dell’Anno del sito specializzato IGN USA, surclassando anche giganti come The Last of Us Parte II e Final Fantasy VII Remake. (tanto che lo stesso Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog ha commentato la vittoria del gioco).

A quanto pare, però, le lodi verso il roguelike ambientato nella Grecia Antica continuano: il gioco si è portato a casa il primato come titolo con le migliori valutazioni del 2020 su Steam. Hades ha quindi battuto un gigante come Half Life Alyx, il gioco in VR nonché spin-off della saga Valve, che deve accontentarsi di una terza posizione.

Al secondo posto, infatti, troviamo Factorio, strategico in tempo reale di stampo gestionale per PC sviluppato da Wube Software. Poco sotto, la Top 10 (via Steamdb):

Hades – 97.45% Factorio – 97.41% Half-Life: Alyx – 96.81% Helltaker – 96.57% The Henry Stickmin Collection – 96.51% Phasmophobia – 96.43% ULTRAKILL – 95.64% Senren*Banka – 95.59% Townscaper – 95.51% Persona 4 Golden – 95.28%

Leggi anche: Qualcuno ha terminato Hades usando il controller di Dance Dance Revolution

La descrizione ufficiale di Hades su Steam recita: Sfida il dio dei morti e scappa dagli Inferi a suon di fendenti in un dungeon crawler rogue-like partorito dalla mente dei creatori di Transistor e Pyre.

Nella nostra recensione del gioco, pubblicata lo scorso mese di ottobre di quest’anno sulle pagine di SpazioGames, vi abbiamo spiegato che il titolo Supergiant «è adrenalina pura, istinto e riflessi, scelte prese in un decimo di secondo che possono portare alla morte o a un’altra battaglia […] tra nemici infami, ma in compagnia di una direzione artistica sublime, di una colonna sonora di quelle che lasciano il segno e, soprattutto, di uno dei combat system più intuitivi e divertenti della generazione di console che volge al tramonto.»