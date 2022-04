PlayStation vi regala un nuovo importante tema gratis: ecco come averlo

PlayStation da oggi ha reso disponibile un nuovo importante tema gratis, scaricabile su PS4 per ricordare ancora una volta un tema molto caro a Sony, che possa essere un invito al cambiamento.

La casa di DualSense ha infatti ricordato che marzo è stato il mese delle donne, ma solo perché oggi è il primo aprile questo non significa che non si possa continuare a celebrarle in tutto il mondo.

Sony aveva infatti già sottolineato fortemente il potere del videogioco per favorire l’inclusione, sottolineando che diversità ed equità devono essere parte della vita di tutti i giorni, spiegando anche in che modo intendono supportare questo cambiamento.

Un messaggio molto forte era arrivato anche a Firenze in occasione del lancio di Horizon Forbidden West, con una statua che ha tenuto il posto a tutte le donne del passato che ne avrebbero meritata una.

Con un comunicato rilasciato nelle scorse ore, Sony Interactive Entertainment ha dunque voluto celebrare ancora una volta il mese delle donne con un nuovo tema gratis dedicato, scaricabile da adesso sulle vostre console PS4.

Si tratta del wallpaper esclusivo «PlayStation Women 2022», che potrà essere scaricato soltanto riscattando un apposito codice tramite il PlayStation Store, in base alla regione di appartenenza degli utenti.

Se vorrete scaricare dunque da subito questo nuovo tema, non dovrete fare altro che dirigervi al PlayStation Store di PS4 e riscattare il seguente codice:

6NN5-B2NK-XQM9

Si tratta di un regalo esclusivo di Sony che potrà essere ottenuto solo con questo codice: non sarete dunque in grado di trovarlo cercando tra i tanti temi gratis disponibili su PlayStation Store.

Se l’operazione sarà andata a buon fine, avrete immediatamente la possibilità di scaricare il tema gratuito e di installarlo sulla vostra console: in pochi semplici passi potrete anche scegliere di applicare questo importante regalo sulla vostra piattaforma.

L’augurio è che ci possano comunque essere presto cambiamenti significativi anche per PlayStation stessa: sempre più donne stanno infatti denunciando Sony per episodi di sessismo sul lavoro.