PlayStation Studios, annunciata una nuova acquisizione (ed è di peso)

A sorpresa, PlayStation ha da poco annunciato una nuova e importante acquisizione, un team da ora parte della famiglia Sony.

Come riportato via PlayStation Blog, si tratta di Haven Studios: la prima nuova IP dello studio di Montreal per PlayStation sarà un’esperienza multiplayer AAA.

«Sono lieto di annunciare che Haven Studios si unisce ufficialmente a PlayStation Studios», ha reso noto Hermen Hulst, boss di PlayStation.

«Jade Raymond porta la sua ricca esperienza dai suoi successi nel settore e una passione contagiosa per la creazione di giochi, e il team di leadership di Haven è un gruppo altrettanto impressionante di veterani del settore che hanno collaborato su alcuni dei più grandi e amati giochi e franchise che molti di noi ancora oggi godono».

Welcoming Haven Studios to the PlayStation Studios family: https://t.co/J4NQVALbFy pic.twitter.com/txjVnhEGzx — PlayStation (@PlayStation) March 21, 2022

E ancora, «abbiamo iniziato a lavorare con Jade e il suo team all’inizio del 2021, quando erano sul punto di annunciare la formazione di Haven Studios. Dal loro primo lancio, siamo stati ispirati dalla visione di Haven per la creazione di una moderna esperienza multiplayer che riunisce i giocatori in modo positivo e significativo».

Inoltre, il messaggio continua: «Avevamo fiducia nella loro esperienza creativa e tecnica per realizzare un progetto così ambizioso ed eravamo entusiasti di investire nel loro viaggio sviluppando una nuova, originale IP per PlayStation».

«Nell’anniversario di quando abbiamo reso ufficiale la nostra collaborazione, è particolarmente emozionante dare loro il benvenuto ufficiale nella famiglia PlayStation. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserva il futuro a Haven Studios» conclude Hulst.

Ricordiamo che a febbraio Sony ha annunciato l’acquisizione dello sviluppatore di Destiny, Bungie, per 3,6 miliardi di dollari.

Jim Ryan aveva in ogni caso spiegato che quella di Bungie non sarebbe stata l’ultima acquisizione che potevamo aspettarci da parte di PlayStation (e infatti così è stato).