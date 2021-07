I preorder della nuova console portatile sono vicini (con data e ora)

Era il 2019 e Panic decise di presentare al pubblico una console portatile davvero molto particolare e chiamata Playdate.

A differenza di una piattaforma più “classica” come Switch Lite, questa handheld è caratterizzata da un display in bianco e nero e con una particolare manovella che funge da controller per alcune esperienze di gioco.

Purtroppo, nonostante ci fosse già un piano per l’uscita, la pandemia ha purtroppo cambiato tutti i programmi.

A giugno era stato confermato che i preordini della console avrebbero preso il via a breve e a quanto pare ci siamo.

Playdate non ha ancora una data di uscita definitiva, ma Panic ha confermato che i preordini per la console si apriranno venerdì 29 luglio alle 19:00, ora italiana (via GameSpot).

Il sistema, dotato di un display di 2,7 pollici a una risoluzione massima di 400×240, costerà $ 179, mentre un pacchetto con una custodia protettiva sarà invece offerto a $ 199.

I 21 giochi della prima stagione verranno rilasciati settimanalmente nel corso di 12 settimane dopo il lancio del sistema e senza costi aggiuntivi.

Stando a quanto rivelato da Panic nelle scorse settimane, le unità «dovrebbero iniziare a essere spedite entro la fine dell’anno».

Per quanto riguarda i giochi di Playdate, al momento siamo a conoscenza di 21 dei 24 titoli previsti:

Crankin’s Time Travel Adventure by uvula

Battleship Godios by TPM.CO Soft Works

Boogie Loops by May-Lie Khoe e Andy Matuschak

Casual Birder by Diego Garcia e Max Coburn

DemonQuest 85 by Alex Ashby, Lawrence Bishop, Duncan Fyfe, Belinda Leung, e Jared Emerson-Johnson

Echoic Memory by Samantha Kalma, Everest Pipkin, Carol Mertz, e Rachelle Viola

Executive Golf DX by davemakes

Flipper Lifter by Serenity Forge

Forrest Byrnes: Up in Smoke by Nels Anderson e Christina “castpixel” Neofotistou

Hyper Meteor by Vertex Pop

Lost Your Marbles by Sweet Baby Inc. & Friends

Omaze by Gregory Kogos

Pick Pack Pup by Nic Magnier, Arthur Hamer, e Logan Gabriel

Questy Chess by Dadako

Ratcheteer by Shaun Inman, Matthew Grimm, e Charlie Davis

Sasquatchers by Chuck Jordan

Snak by Zach Gage and Neven Mrgan

Spellcorked! by Jada Gibbs, Nick Splendorr, Ryan Splendorr, Tony Ghostbrite, e Em Halberstadt

Zipper by Bennett Foddy

Saturday Edition by Chris Makris, Gord McGladdery, e Alfonso Salinas

Whitewater Wipeout by Chuhai Labs

