Ricordate Playdate, la console portatile con manovella? Ha una finestra di lancio

Era il mese di giugno dello scorso anno e Panic presentava al mondo una console portatile realmente particolare, ben lontana dai virtuosismi grafici di PS5 e Xbox Series X: parliamo di Playdate.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una peculiare piattaforma handheld che strizza l’occhio al primo GameBoy targato Nintendo e che avrebbe dovuto arrivare nel corso del 2020 con un display in bianco e nero e con una particolare manovella che fa da controller per alcune precise esperienze di gioco.

La console, dotata di uno schermo LCD molto simile ai vari schermi dei tradizionali e diffusissimi e-book reader, sarebbe stata arricchita da nuovi giochi a cadena regolare, scaricabili sulla piccola piattaforma. Nonostante l’annuncio, il progetto è poi sparito dai radar, complice sicuramente anche l’emergenza sanitaria globale che ha rallentato un gran numero di progetti in cantiere.

Ora, però, qualcosa si muove: con un post sul blog ufficiale, la compagnia ha rivelato che gli ordini di Playdate prenderanno il via all’inizio del 2021. Si tratta di una notizia sicuramente incoraggiante, specie per i collezionisti che non si faranno assolutamente sfuggire questo pezzo di hardware unico nel suo genere.

Ma non solo: sembra che la società abbia anche apportato varie modifiche al design fisico della console portatile, rendendola ancora più particolare. Non ci resta che attendere quindi novità al riguardo, magari con un primo sguardo ai giochi previsti sulla piattaforma.

Il prezzo di listino previsto inizialmente è di 149 dollari, con un display di 2,7 pollici a una risoluzione massima di 400×240. Non ci resta ora che attendere una data di lancio precisa anche per quanto riguarda il mercato europeo.