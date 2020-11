Mentre tutti gli amanti di The Legend of Zelda sono in attesa di scoprire cosa ci attenderà nel misterioso sequel di Breath of the Wild, è arrivato ufficialmente sul mercato Hyrule Warriors: L’era della calamità, il prequel musou che ci riporta nella Hyrule dell’ultimo titolo, svelandoci come si sia arrivati al conflitto che l’ha devastata.

Se siete innamorati del franchise e siete in cerca di giochi che possano richiamare lo stile di gioco o anche solo la direzione artistica di uno dei più leggendari capolavori di Nintendo, ecco che SpazioGames vi viene incontro: abbiamo selezionato alcuni dei migliori “giochi-clone” di The Legend of Zelda, che lo citano nella struttura e/o nel colpo d’occhio, per deliziare il vostro animo da Link e Zelda mai sopito!

I migliori giochi-clone di The Legend of Zelda

Okami – Una meraviglia per gli occhi

Un’avventura epica e pittoresca, Okami entra in risonanza soprattutto con il cuore di coloro che hanno amato The Legend of Zelda: The Twilight Princess – immaginiamo non ci sia bisogno di spiegare nemmeno perché, visto l’animale protagonista del titolo Capcom. A rendere coinvolgente l’esperienza ludica è un insieme di meccaniche che mettono insieme esplorazione, azione ed enigmi da risolvere – proprio come nella celebre saga Nintendo – affiancando a tutto questo una direzione artistica che rimane davvero nel cuore. Se amate le grandi avventure, insomma, è un acquisto obbligato.

Oceanhorn – Quando l’ispirazione è evidente

Se nel caso di Okami parlavamo di un gioco che richiama l’epicità di Zelda, con Oceanhorn ci troviamo di fronte a un’avventura che non fa niente per nascondere di aver tratto ispirazione dai capolavori di Nintendo. In questa avventura, uscita originariamente su iOS, vi ritroverete a esplorare un mondo ricco di villaggi su delle isole (Wind Waker, sei tu?), di mostriciattoli che vogliono farvi fuori e di tesori da scoprire di quest in quest. Il richiamo a Zelda è evidente anche nella direzione artistica, allegra e colorata e che sembra citare in qualche modo anche giochi come A Link Between Worlds o Link’s Awakening.

Darksiders – Per gli amanti dell’avventura

Torniamo alle grandi avventure che piaceranno agli amanti di The Legend of Zelda perché è proprio da questa saga che hanno imparato per raccomandarvi di mettere le mani su Darksiders. Il franchise di THQ Nordic è un mix di combattimenti epici e dungeon da esplorare e tutti da scoprire, mentre scoprite il dipanarsi delle vicende di Guerra e dei suoi “fratelli”.

Beyond Good & Evil – In attesa del prossimo…

Gli amanti delle avventure sono anche in attesa del ritorno di Beyond Good & Evil, il titolo firmato da Michel Ancel che è rimasto inciso a fuoco nell’immaginario degli appassionati, anche a tantissimi anni dalla sua uscita. Di scenario in scenario, nei panni di Jade i giocatori si ritrovano a risolvere puzzle ed enigmi, superando pericoli e facendo bene attenzione che i cuori (ebbene sì) che rappresentano la salute della protagonista non arrivino mai a zero. Nella speranza che ci siano presto novità per il seguito, dopo il divorzio tra Ancel e Ubisoft, potete recuperare l’episodio originale a un prezzo davvero d’occasione.

Immortals: Fenyx Rising – Imparare dal migliore

Sebbene Ubisoft abbia sottolineato che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è solo una delle fonti di ispirazione del suo Immortals: Fenyx Rising, è innegabile quanto il titolo della casa transalpina abbia attinto a piene mani dal capolavoro di Nintendo. Mentre il vostro eroe potrà esplorare, arrampicarsi, confrontarsi con piccoli dungeon proprio come facevate con i sacrari di Breath of the Wild, vi ritroverete a tu per tu con la mitologia greca e con una narrazione tra il serio e il faceto. In uscita il prossimo dicembre, si preannuncia come un titolo pensato proprio per chi è innamorato di The Legend of Zelda.

Decay of Logos – L’outsider

Chiudiamo la nostra selezione segnalandovi un outsider che potrebbe conquistare il cuore degli amanti di Breath of the Wild: parliamo di Decay of Logos, un’avventura che a sua volta fa poco per nascondere di essere ispirata al più recente viaggio di Link e Zelda – tra spade e archi da sfoderare, creature che tenteranno di assaltarvi e scenari bucolici assolutamente d’impatto. Se volete una variazione fantasy sul tema, dovreste dargli uno sguardo.

