Finalmente i cacciatori di tutto il mondo potranno mettere le loro mani su Monster Hunter Rise, il nuovo capitolo della famosa saga di Capcom stavolta esclusiva console per Nintendo Switch. Dopo l’enorme successo di Monster Hunter World e della sua espansione Iceborne, i cacciatori di tutto il mondo sono aumentati a dismisura: basti pensare che il solo World ha venduto nel mondo oltre 16 milioni di copie, diventando il gioco più venduto nella storia di Capcom. La serie è sempre stata molto amata in Giappone tanto che, a ogni nuova uscita su una console portatile, era facile trovare impiegati e studenti passare il tempo sui mezzi pubblici a giocare con altri cacciatori vicini a loro. Con l’arrivo di World e Iceborne, anche in Occidente è scoppiata la mania per il titolo di Capcom, specialmente grazie alla componente online ben gestita.

Monster Hunter Rise è un mix tra passato e presente del titolo Capcom, che garantisce un’ottima esperienza sia online che in locale. Grazie alla popolarità raggiunta dalla serie, era inevitabile l’arrivo di tantissimi diversi tipi di gadget. Tra action figure e accessori vari, ogni cacciatore può trovare l’oggetto che più desidera come proprio trofeo personale. Ecco dunque alcuni consigli sui migliori gadget legati a Monster Hunter.

I migliori gadget a tema Monster Hunter

Il Funko Pop del Rathalos

Il pop dedicato a uno dei mostri più popolari

Il Rathalos è forse il mostro più iconico della serie Monster Hunter, insieme alla sua compagna la Rathian. Questi wyvern sputafuoco sono un vero e proprio simbolo della saga di Capcom e sono presenti praticamente in tutti i giochi. Non poteva mancare dunque una versione Funko Pop del mostro, questa inoltre è una versione speciale tratta da Monster Hunter Stories, il capitolo più RPG del franchise che a luglio 2021 vedrà arrivare anche un secondo capitolo. Il Funko Pop presenta le dimensioni di 6.35 x 6.35 x 9.53 cm ed è realizzato in vinile.

» Clicca qui per acquistare il Funko Pop del Rathalos

Il libro guida di Monster Hunter World

L’enciclopedia definitiva

Se siete rimasti affascinati dall’incredibile mondo di Monster Hunter World, allora dovete dare un’occhiata a questo incredibile volume. Monster Hunter World: The Official Complete Works è una vera e propria enciclopedia del gioco. Al suo interno decine di immagini dedicate a tutti i mostri presenti, alle armi e alle armature e persino alcuni sketch preparatori. Inoltre sono presenti tutte le informazioni possibili sui mostri, sui personaggi e sulle ambientazioni del gioco. Se volete sapere tutto di Monster Hunter World allora questo è il libro che fa per voi.

» Clicca qui per acquistare il libro dedicato a Monster Hunter World

Il peluche della Rathian

Un po’ di tenerezza per i temibili mostri

I mostri di Monster Hunter sono tutto fuorché teneri e coccolosi, dato che nella maggioranza dei casi sono un conglomerato di scaglie, zanne, artigli e spuntoni. Se però volete una versione più docile del vostro mostro preferito esistono anche i peluche ispirati ai mostri più famosi della serie. Ad esempio il peluche della signora Rathian è disponibile, volendo anche insieme a quella del suo compagno il signor Rathalos, così che possiate per una volta colpirli con un abbraccio invece che con lame e proiettili.

» Clicca qui per acquistare il peluche della Rathian

Lo zaino di Monster Hunter

Per avere con voi tutto il necessario a ogni caccia

Ogni cacciatore ha bisogno di portare con sé molte risorse per la sua caccia, tra bevande calde, fredde e oggetti utili nella giungla, che sia naturale o di cemento. Con il pratico zaino di Monster Hunter potete portare tutto quello che vi serve indipendentemente dalla vostra destinazione. Lo zaino ha una grandezza di 36×43 cm, ed è dotato di una comoda tasca principale molto spaziosa e una laterale dove poter mettere diversi oggetti pronti all’uso come una bottiglia d’acqua o un ombrello. Lo zaino è decorato con i simboli stilizzati in stile tribale tipici di Monster Hunter che ogni fan saprà riconoscere a colpo d’occhio.

» Clicca qui per acquistare lo zaino di Monster Hunter

La statua del Nergigante

Per chi vuole un mostro in casa

Tra i mostri più temibili di Monster Hunter il Nergigante, il flagship monster di World, ha lasciato un’impressione molto favorevole in tutti i fan per la sua potenza e ferocia. Se la versione di base di questo mostro, una volta imparati i pattern d’attacco, è gestibile, la versione Temprata è stato un incubo anche per i cacciatori più esperti. Capcom ha dunque preparato una statua dedicata al Nergigante Temprato realizzata in maniera incredibilmente dettagliata. La ferocia del mostro è scolpita perfettamente in questa action figure, le cui dimensioni sono di 20.32 x 17.78 x 25.4 cm. Un perfetto trofeo di caccia per la vostra casa.

» Clicca qui per acquistare la statua del Nergigante