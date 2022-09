I grandi giochi PlayStation sono in sconto, ma per PC

PlayStation ha deciso di investire un bel po’ di risorse nell’ecosistema PC, grazie ai porting di grandi classici usciti in precedenza su console Sony.

Il colosso giapponese ha infatti ammesso di voler puntare sempre più sul mercato dei giochi per personal computer, il quale è stato di recente graziato dal bellissimo Marvel’s Spider-Man (trovate l’edizione PS4 in consegna rapida su Amazon).

E se le prossime esclusive PlayStation Studios su PC potrebbero richiedere un account PSN, sembra proprio che le sorprese non siano finite qui.

No, non parliamo di un altro piccolo, grande classico Sony che sarebbe in dirittura d’arrivo anche per i possessori di PC, bensì di una valanga di sconti dedicati proprio ai titoli PlayStation.

Su Steam, in queste ore ha infatti preso il via il PlayStation Publisher Event 2022, ossia un evento speciale che mette a disposizione dei giocatori titoli scontati fino al 75%.

Ad esempio, troviamo God of War scontato del 20% e proposto quindi al prezzo di 39,99 euro, seguito da Horizon Zero Dawn a soli 19,99 euro, con uno sconto del 60%.

Non male neppure Days Gone, anch’esso offerto a soli 19,99 euro, così come Predator Hunting Grounds a soli 9,99 euro sembra essere un’offerta da non perdere.

Non mancano inoltre anche DLC e pacchetti scaricabili (per Predator e Helldivers, in primis), tutti offerti a forti prezzi ribassati rispetto al costo base di listino. Attenzione, però: l’offerta non durerà per sempre, quindi è consigliabile approfittarne fino a che i giochi saranno proposti a quel prezzo.

