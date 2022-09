The Last of Us Part I si aggiorna con la patch 1.02, ecco le novità

The Last of Us Part I, il remake del titolo Naughty Dog per PlayStation 3 e PlayStation 4 si aggiorna con la patch 1.02, pubblicata in queste ore.

Il titolo è tornato in grande spolvero su PlayStation 5 (lo trovate su Amazon scontato in queste ore) facendo discutere moltissimo la community degli appassionati.

Talmente tanto che, stando ai primi dati di vendita, The Last of Us Part I pare abbia venduto addirittura la metà dell’ultimo Saints Row, che è tutto meno che un capolavoro.

E pensare che il remake è addirittura più violento dell’originale, e in generale più di quanto possiate pensare.

Mentre il gioco continua comunque a vendere, bene o male, nonostante i fan, Naughty Dog è al lavoro per aggiustare i problemi del gioco con gli immancabili aggiornamenti.

La patch 1.02 di The Last of Us Part I è stata infatti pubblicata e, come reso noto da ND stessa, contiene molti hotfix interessanti.

I bug più considerevoli che sono stati eliminati sono quelli relativi alla Photo Mode e alle opzioni di accessibilità, che a volte provocavano problemi imprevisti.

In più ci sono anche una serie di aggiustamenti minori di cui probabilmente non vi accorgerete, ma che potete consultare qui sotto (oppure nel changelog ufficiale):

Risolti vari casi nel gioco in cui la geometria del livello usciva in determinati punti di osservazione.

Risolti vari problemi relativi alla modalità foto.

Regolata l’impostazione del display “Fidelity” per arrivare a 30 FPS, anche con un televisore HFR. Rimosso il requisito per VRR per abilitare “Framerate sbloccato” in modalità “Fidelity”.

Aggiornate le descrizioni delle modalità “Performance” e “Fidelity” per descriverne più chiaramente il comportamento.

Piccole modifiche al mix audio e all’illuminazione durante una sequenza nel capitolo finale del gioco principale.

Risolto un problema per cui la conversazione opzionale attorno al cadavere appeso nella piazza finanziaria di Pittsburgh non si attivava.

Risolto un problema globale per cui gli effetti degli schizzi d’acqua non venivano visualizzati come previsto.

Risolti vari problemi con il testo localizzato e Screen Reader nei menu principali.

Risolto un problema per cui i crediti venivano capovolti quando si utilizzava il modificatore Mirror World.

Risolto un problema per cui ai personaggi mancavano le animazioni facciali se visti da prospettive possibili solo in modalità foto.

(New Game Plus) Risolto un problema per cui le parti di potenziamento delle armi smettevano di generarsi prima che il giocatore avesse aggiornato tutte le armi.

(Accessibilità) Migliorato il funzionamento dell’assistenza alla navigazione nei combattimenti del Pittsburgh Hotel e della miniera di Lakeside.

(Accessibilità) Risolto un problema per cui Invisibility Toggle con il tempo “Limitato” non veniva eseguito correttamente.

Nel frattempo, vi siete accorti dell’easter egg che nasconde il gioco, relativo ad una famosissima serie TV comedy?

Un altro segreto, invece, è stato scoperto relativamente alla salute di Joel.