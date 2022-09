Un’altra esclusiva PlayStation starebbe per arrivare su PC, ed è inaspettata

PlayStation continua a puntare molto all’ecosistema PC, specie per quanto riguarda i porting di grandi classici del passato più o meno recente.

Sony ha infatti ammesso candidamente di voler puntare sempre più sul mercato dei personal computer, come dimostrato anche dal recente port di Marvel’s Spider-Man (se preferite l’edizione PS4, potete recuperarla in consegna rapida su Amazon).

Ad agosto è emersa anche la notizia che le prossime esclusive PlayStation Studios su PC potrebbero richiedere un account PSN, una novità da non sottovalutare.

Ora, come riportato da VGC, sembra che un altro piccolo, grande classico targato PlayStation sia in dirittura d’arrivo anche per i possessori di PC.

La versione per PC di Sackboy A Big Adventure è stata ufficiosamente confermata dopo che un’immagine del gioco è stata caricata nel database di Steam.

Un annuncio apparso per la prima volta nel database del servizio Valve lo scorso ottobre era stato sospettato di essere il platform prodotto da Sumo a causa dei riferimenti a “Marmalade“, un nome in codice utilizzato per la prima volta nell’enorme fuga di notizie di giochi non annunciati su GeForce Now di Nvidia, avvenuta lo scorso anno.

Come registrato da SteamDB, lo stesso database ha ora aggiunto un’icona ospitata sui server di Steam, che sembra confermare che il progetto è effettivamente Sackboy A Big Adventure.

Martedì è stato aggiunto anche il supporto per la lingua, cosa questa che sembra suggerire che un annuncio ufficiale per Sackboy su PC potrebbe arrivare a breve.

L’aggiornamento del database fa seguito a un post anonimo su Reddit di giugno, che ha pubblicato presunte immagini di Sackboy per PC, affermando che la versione in questione includerà ombre in ray-tracing e supporto per DLSS.

Su SpazioGames abbiamo recensito il gioco – noto in Italia come Sackboy Una Grande Avventura – spiegandovi che «il gioco è divertente, scorre con piacere e riesce a variare la sua stessa formula nell’arco della sua durata, con integrazioni ingegnose e una fedeltà di fondo all’universo e alle filosofie di LittleBigPlanet.»