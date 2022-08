PlayStation potrebbe introdurre una novità per le prossime esclusive su PC

Stando a un indizio emerso in queste ore sul sito ufficiale di casa PlayStation, sembra che Sony potrebbe pensare in futuro a una novità per rafforzare il proprio ecosistema, anche nel caso dei porting disponibili su PC.

PlayStation ha infatti ammesso in più occasioni di voler puntare sempre maggiormente sul mercato PC, come dimostrato anche dall’imminente port di Marvel’s Spider-Man (se preferite l’edizione PS4, potete recuperarla in consegna rapida su Amazon).

Fino a questo momento, il porting di queste esclusive ha permesso anche agli utenti non in possesso di un account Sony o PSN di poter accedere ai propri prodotti, ma le cose potrebbero cambiare nell’imminente futuro.

Come riportato da VGC, non è infatti passata inosservata una nuova dicitura sulla pagina ufficiale dedicata ai giochi PlayStation su PC, in particolare nella sezione relativa alle domande più frequenti.

La pagina, disponibile anche in lingua italiana, propone infatti alcune delle domande più frequenti relative all’utilizzo delle esclusive sui nostri computer, ma una delle risposte rilasciate da Sony lascia intendere che in futuro potrebbe essere necessario utilizzare un account PSN.

In riferimento a una delle domande più frequenti relativa ai prodotti di PlayStation Studios, Sony ha infatti sottolineato come non sia necessario registrare un account… almeno per il momento.

«No, attualmente non è necessario un account PSN per giocare ai giochi di PlayStation Studios su PC».

L’aver inserito volutamente la dicitura «attualmente» nella risposta potrebbe significare che la casa di PlayStation intende tenere le porte aperte sul proprio futuro, decidendo dunque di poter cambiare idea in qualunque istante.

Utilizzare l’account PSN potrebbe servire a Sony per facilitare alcune funzionalità per i giochi futuri, come un possibile cross-play o magari perfino la condivisione dei trofei tra le diverse versioni.

Per il momento, occorre naturalmente sottolineare che si tratta di speculazioni e che, in attesa di ulteriori comunicati ufficiali, i giochi PlayStation Studios funzioneranno senza l’ausilio di ulteriori account. Non ci resta che attendere per scoprire se Sony cambierà o meno idea al riguardo.

Vi ricordiamo che a partire da domani sarà ufficialmente disponibile il nuovo port di Marvel’s Spider-Man Remastered: trovate tutti i dettagli sull’edizione PC nella nostra recensione dedicata.

Se dovesse poi servirvi un ulteriore confronto, vi segnaliamo anche un interessante video che mette a confronto le edizioni PC e console dell’esclusiva dedicata all’Uomo Ragno.

In ogni caso, il videogioco di casa Marvel non sarà l’ultima esclusiva in arrivo: Sony sta infatti potenziando il proprio reparto dedicato alle esperienze su PC.