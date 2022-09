Un ex big di Sony Interactive rientra nel mondo dell’industria videoludica

Shawn Layden, ex CEO di Sony Interactive Entertainment America per PlayStation, ha rivelato di essersi unito a Tencent come consulente strategico.

La sua partenza da Sony nel 2019 è stata improvvisa, visto che Layden non ha fornito alcuna motivazione alla base della sua decisione di lasciare l’azienda, se non quella di «uscire di scena».

La notizia lasciò in ogni caso basiti un gran numero di fan, in quanto l’uomo era molto amato dalla community PlayStation, specie quella americana.

Ora, l’ex dirigente di PlayStation ha annunciato sul suo profilo LinkedIn che spera di aiutare Tencent ad «approfondire le sue attività» nel settore dei videogiochi (via PSU).

«Sono lieto di annunciare che sono recentemente entrato a far parte di Tencent Games come consulente strategico», ha spiegato Layden.

«In questo nuovo ruolo, spero di poter consigliare, assistere e sostenere il team di Tencent nell’approfondimento delle attività e degli impegni nel settore a cui ho dedicato la maggior parte della mia carriera.»

E ancora: «siamo in un momento epocale per il videogioco e l’intrattenimento interattivo. Ci sono molte strade percorribili, ma solo alcune sono profonde, ampie, inclusive, edificanti, ispiranti e sostenibili. Sono entusiasta di continuare questo viaggio di scoperta e ringrazio Tencent per l’opportunità».

Ex presidente e CEO di Sony Computer Entertainment America, Layden era entrato nell’azienda nel 1987, rivestendo anche il ruolo di vice presidente di Sony Computer Entertainment Europe e presidente di Sony Computer Entertainment Japan.

La comunicazione del suo addio arrivò direttamente dal profilo Twitter ufficiale di PlayStation, nel quale l’azienda affermava che la guida visionaria di Layden sarebbe mancata moltissimo a tutti, augurando all’uomo di avere successo con i suoi futuri progetti e ringraziandolo per i suoi anni di servizio presso Sony.

Mesi fa, Jeff Ross, il director del gioco Days Gone, ha ammesso che la partenza di Layden da Sony ha annullato le possibilità di vedere un giorno un sequel dell’avventura di Deacon St. John.

