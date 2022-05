I giochi PS Plus di giugno 2022 potrebbero già essere stati svelati

Da giugno PlayStation Plus vedrà il debutto in Europa il nuovo sistema di abbonamento, che fonderà in un unico servizio il Plus, i benefici del vecchio PlayStation Now e diverse altre novità, sebbene ora potrebbero essere stati svelati con anticipo i giochi gratis disponibili.

I possessori di DualSense (potete acquistarlo in offerta su Amazon) e non solo sanno bene che i prossimi mesi saranno sicuramente molto interessanti.

Senza contare anche una libreria di giochi on demand di cui vi abbiamo parlato ampiamente nel nostro approfondimento.

Se molti dei più amati classici PS1 forse non se la passeranno troppo bene, un leak potrebbe ora essere trapelato per rasserenare gli animi.

Come riportato anche su ResetEra, i giochi del PS Plus di giugno 2022 per PS4 e PS5 potrebbero aver fatto capolino con leggero anticipo.

Secondo la fonte in questione, di solito abbastanza affidabile, i giochi in arrivo sono: God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl.

Certamente, la presenza di un big come l’avventura di Kratos e Atreus uscita in origine su PlayStation 4 è abbastanza interessante, senza sottovalutare neppure le altre due uscite.

L’annuncio ufficiale dei giochi del PS Plus dovrebbe arrivare, come di consueto, il 1° giugno, mentre la pubblicazione degli stessi è invece attesa per il 7 giugno prossimo.

Restando in tema, avete letto che un leak potrebbe aver svelato la scaletta dei giochi che saranno mostrati in occasione del nuovo State of Play, previsto per giovedì prossimo.

Ma non solo: da poco è stato anche confermato il multiplayer online per alcuni giochi PS1, che potrebbe essere dunque implementato anche su futuri titoli.

Infine, quando vengono aggiunti i nuovi giochi ai diversi tier di PlayStation Plus, ossia Essential, Extra e Premium? Vediamo quindi l’annuncio di Sony in modo da farci un’idea decisamente più chiara di ciò che ci aspetta.