PlayStation Plus Premium svela il multiplayer online sui classici PS1 (e nuovi giochi gratis)

Grazie a un nuovo aggiornamento di PS Store, sono emerse in queste ore nuove interessanti novità relative ai classici PS1, e non solo, inclusi all’interno dell’abbonamento PlayStation Plus Premium in arrivo il prossimo mese.

I giocatori avranno infatti la possibilità di scoprire una incredibile raccolta contenente tutti i titoli più amati per le console PlayStation, giocabili presto anche sulla console next-gen e il controller DualSense (potete acquistarlo in diverse colorazioni su Amazon).

Ma non si tratterà semplicemente di versioni emulate, dato che Sony ha già svelato l’introduzione delle feature più richieste: dopo aver già svelato l’arrivo dei trofei, tramite PlayStation Store oggi abbiamo appreso che sarà possibile giocare anche in multiplayer con determinati titoli selezionati, e non solo in locale.

Non è infatti passata inosservata una dicitura comparsa in Worms World Party, uno dei classici PS1 già confermati in arrivo su PlayStation Plus Premium, che fa proprio riferimento alla possibilità di giocare con i propri amici con il multiplayer online (via Push Square).

La descrizione del gioco fa infatti riferimento al fatto che «tutte le modalità sono giocabili offline, online o un mix di entrambe», lasciando dunque intuire che in occasione della release su PS4 e PS5 sarà possibile godersi un multiplayer rinnovato.

Ma non si tratta dell’unica novità in arrivo: PlayStation Store ha infatti già svelato che nel catalogo saranno inclusi anche due nuovi giochi gratis, che vi riportiamo di seguito:

Oddworld: Abe’s Oddysee – PS1

PS1 Ridge Racer 2 – PSP

Worms World Party e Oddworld Abe’s Oddysee hanno inoltre confermato la possibilità di applicare filtri visivi: sarà possibile godersi i classici PS1 in versione originale, con un effetto che simula un televisore CRT o con immagini più ripulite e moderne. Potete osservare voi stessi tutte le differenze in questo confronto sul forum ResetEra.

Le inserzioni di PlayStation Store sono attualmente disponibili soltanto in alcuni paesi asiatici e, dunque, non sono ancora presenti sul mercato italiano: non resta dunque che attendere l’annuncio ufficiale definitivo di Sony o l’effettivo lancio del servizio.

Se siete curiosi di scoprire tutte le novità in arrivo nell’inedito servizio in abbonamento, abbiamo riepilogato per voi tutti i giochi già confermati in arrivo su PlayStation Plus Premium.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete anche trovare la nostra guida dedicata a PlayStation Plus, con tutte le informazioni di cui avete bisogno in vista delle nuove tier di iscrizione.