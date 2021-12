Come sarebbe Metal Gear Solid in VR? Più o meno così

Metal Gear Solid è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo di fatto una delle saghe più note di sempre (e di cui i fan aspettano un nuovo capitolo ormai da anni).

Dopo l’uscita dei capitoli regolari, l’idea che Konami possa un giorno riportare sulle scene Snake e compagni è sempre viva nel cuore dei fan.

Questo senza contare che il primo MGS è stato addirittura omaggiato nel più recente Halo Infinite, ovvero l’ultimo sparatutto in soggettiva targato 343 Industries, cosa questa che testimonia un interesse sempre vivo e pulsante verso il franchise.

Vero anche che l’annuncio di Splinter Cell Remake ha senza dubbio fatto crescere la voglia di un nuovo Metal Gear Solid, sebbene i desideri restano al momento inesauditi. Ora, qualcuno ha pensato di ingannare l’attesa realizzando un piccolo omaggio davvero niente male.

Come riportato su Reddit, l’utente FictionalHorizon ha infatti realizzato una sorprendente versione del primo Metal Gear Solid, utilizzando semplicemente Bender.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un software gratuito di modellazione, rigging, animazione, montaggio video, composizione, rendering e texturing di immagini 3D e 2D.

Grazie a Bender FictionalHorizon ha infatti dato vita una edizione di MGS che si sposerebbe perfettamente con un’eventuale versione del gioco in realtà virtuale, anche e soprattutto per via della visuale in soggettiva.

Poco sotto, trovate un video che mostra il risultato finale.

