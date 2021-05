Horizon Zero Dawn, il comportamento realistico dell’acqua stupisce un fan

A distanza di quattro anni dall’uscita, Horizon Zero Dawn ha ancora in serbo qualche segreto. Stavolta, un giocatore a caccia di dettagli si è imbattuto in una scoperta davvero interessante relativa al meteo.

L’avventura di Aloy ha portato i fan in un mondo post-apocalittico popolato dalle Macchine, dei robot che hanno preso il posto di gran parte della fauna, e da numerosi insediamenti tribali che rappresentano gli ultimi avamposti dell’umanità.

Horizon Forbidden West, il sequel del capostipite uscito nel 2017, è stato annunciato nell’estate del 2020 e vedrà la luce su PS4 e PS5 durante l’anno in corso (salvo rinvii), con una finestra di lancio confermata nei giorni scorsi.

Sembra che un altro gioco di grande rilievo come God of War Ragnarok (titolo non confermato) sia stato “eclissato” a causa dei lavori sul successore di Zero Dawn, con la conseguenza, seppur ancora ipotetica, di saltare a pié pari il 2021.

In attesa del nuovo capitolo, gli utenti continuano a divertirsi con l’episodio originale, scoprendo nuovi segreti e interessanti dettagli sul mondo di gioco e sulla mole di particolari curata da Guerrilla Games.

Un fan particolarmente dedito al titolo si è imbattuto in una dinamica davvero realistica che vi farà apprezzare ancora di più la qualità di Horizon Zero Dawn.

Nel corso di un’esplorazione, il videogiocatore si è trovato in una zona particolarmente umida, costellata dalla presenza di pozze su un terreno argilloso.

Spinto dalla curiosità di osservare il comportamento dell’acqua, è rimasto in attesa per verificare l’effetto degli eventi atmosferici sulla mappa di gioco, come riportato anche da ResetEra:

Come avrete notato (non senza una certa sorpresa), il sole influisce in modo del tutto visibile sull’acqua, arrivando al punto da farla evaporare sotto un intenso calore.

Lo stesso utente aveva probabilmente intuito che qualcosa del genere sarebbe successo, e per questo ha aspettato parecchi minuti pur di portare a termine il suo interessante esperimento.

Le risposte dei fan non si sono fatte attendere, con commenti di positivo stupore. Qualcuno ha già immaginato quali potrebbero essere le dinamiche visibili in Horizon Forbidden West «grazie alla potenza di PS5».

Altri hanno commentato ironicamente il test del giocatore, chiedendogli se avesse «veramente guardato una pozza d’acqua per 20 minuti senza interruzione».

La qualità dell’action RPG di Guerrilla Games è indiscutibile, e un fan ha scelto di ribadirlo, facendo notare che «questo gioco è talmente splendido da risultare mozzafiato anche adesso».

Da qualche tempo si parla della possibilità che Horizon Zero Dawn possa diventare un film: un insider ha rivelato che Sony Pictures avrebbe tutte le intenzioni di dare vita a un lungometraggio per espandere il franchise (ma non sono ancora arrivate conferme).

Per quanto riguarda il sequel, la doppiatrice di Aloy è tornata a parlare di ciò che Forbidden West sarà in grado di offrirci in ambito tecnico e narrativo, con delle importanti novità anche nel gameplay.

Delle novità riguardanti l’evoluzione del combat system erano già arrivate qualche tempo fa direttamente da Guerrilla Games, che aveva rassicurato i fan sul notevole impegno profuso per garantire nuovi approcci negli scontri con le macchine e nelle dinamiche di puzzle-solving.