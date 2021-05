God of War Ragnarok rinviato per fare “spazio” a Horizon?

In queste ore, un ricco articolo di Wired ha fatto il punto sulla strategia PlayStation e Sony relativa al futuro di PS5.

I giocatori in possesso di una console current-gen (freschi di un’esclusiva di un certo peso come Returnal) hanno infatti scoperto che il futuro della piattaforma è piuttosto roseo.

Tra le uscite di un certo calibro è impossibile dimenticare Horizon Forbidden West, nuova avventura di Aloy da poco confermata entro e non oltre il 2021.

Sicuramente, la community PlayStation non ha dimenticato “pezzi grossi” come il nuovo God of War Ragnarok (titolo provvisorio), sequel delle avventure di Kratos la cui uscita nel corso dell’anno è stata seriamente messa in discussione nelle ultime settimane.

Ora, a breve distanza dalla conferma della finestra di lancio del seguito di Horizon, il sempre bene informato Jason Schreier ha twittato un frase che purtroppo lascia presagire guai per quanto riguarda il nuovo God of War.

God of War, on the other hand… https://t.co/GLUseLoMY5 — Jason Schreier (@jasonschreier) May 12, 2021

Stando alle parole del giornalista, l’uscita di Horizon Forbidden West entro fine 2021 potrebbe essere di convesso una “conferma ufficiosa” circa il fatto che il ritorno di Kratos e Atreus sarà inevitabilmente spostato al 2022, nella migliore delle ipotesi.

Già a marzo Schreier aveva lasciato intendere che i fan del Dio della Guerra avrebbero dovuto mettersi l’anima in pace, visto che il sequel di God of War non avrebbe quasi certamente visto la luce a breve.

Sicuramente, non appena God of War Ragnarok vedrà la luce, i possessori di PS5 ne vedranno delle belle (come anticipato mesi fa dal boss di SIE, Hermen Hulst)

Nonostante le brutte previsioni, Sony ha in ogni caso confermato svariati nuovi titoli first party in arrivo su console PS5, molti dei quali concepiti come nuove proprietà intellettuali.