Horizon: Forbidden West, la doppiatrice di Aloy svela la portata del progetto (e l’hype sale)

Horizon: Zero Dawn ha sicuramente convinto i possessori di console PS4, tanto che Guerrilla Games vede nel sequel ufficiale chiamato Horizon: Forbidden West una vera e propria evoluzione di tutto quello che abbiamo vissuto nell’avventura originale con protagonista la coraggiosa Aloy.

Ashley Burch, la doppiatrice dell’eroina di Forbidden West, ha parlato a grandi linee del gioco e del suo personaggio, e di ciò che sarà chiamato ad affrontare nella sua seconda avventura prevista su console PS5 e PS4.

Parlando con GamesRadar +, Burch ha paragonato l’esperienza vissuta dietro le quinte dello sviluppo del gioco con quella di “un bambino seduto accanto a un falò”.

Non posso dire molto… Dirò solo che tutte le cose che la gente ha amato in Zero Dawn – il meraviglioso mondo, la storia coinvolgente, il fantastico gameplay – saranno ancora più grandi e più belle in Forbidden West. Le nuove aree in cui Alloy viaggerà, le tribù che incontrerà e la storia che verrà narrata.