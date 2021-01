In Horizon: Forbidden West preparatevi all’evoluzione del combat system di Zero Dawn

Se avete amato Horizon: Zero Dawn, sarete ben felici di sapere che Guerrilla Games vede in Horizon: Forbidden West, il suo seguito, una naturale evoluzione di quello che abbiamo vissuto nell’avventura originale di Aloy. Chiacchierando davanti ai microfoni dei colleghi di GamesRadar+, infatti, un portavoce della software house olandese ha anticipato qualche piccolo dettaglio sull’esperienza di gioco a cui il team sta lavorando, dicendosi entusiasta di quanto sta producendo.

«Siamo davvero entusiasti di poter passare più tempo in questo mondo, di espanderne la lore e di portare avanti il viaggio di Aloy» ha dichiarato il portavoce della compagnia. «Ci sono così tante possibilità di gameplay e di storytelling in questo universo e non vediamo l’ora di esplorarle ulteriormente in Forbidden West».

Aloy tornerà in Horizon: Forbidden West

Pur non sbottonandosi troppo (comprensibilmente), gli autori hanno fatto sapere che possiamo aspettarci il ritorno delle meccaniche ragionate che caratterizzavano i combattimenti, in riferimento ai momenti in cui era necessario studiare le macchine e il loro comportamento, per scovarne le debolezze e sfruttarle a proprio vantaggio.

Come dichiarato da Guerrilla:

Parte di quanto ha reso così soddisfacente il combattimento contro le macchine in Horizon: Zero Dawn era l’elemento di puzzle-solving presente in ogni incontro. Qual è il pattern di attacco di questa macchina? Quali sono le sue debolezze? Quali sono le strategie che hanno maggior successo? A volte ti scontravi con la dura realtà di tentare di lottare contro macchine per cui non eri ancora pronto. Il nostro reveal trailer ha svelato che i giocatori possono aspettarsi cose che non hanno mai visto, ma per il momento non vogliamo dire altro e vogliamo lasciare agli utenti la soddisfazione di scoprirle da sé.

Visto il riferimento alle meccaniche di puzzle-solving del combat system, insomma, Guerrilla lascia intendere che sarà data ulteriore profondità a queste dinamiche. Come sempre, attendiamo di scoprire ulteriori dettagli e riferirveli, quindi non perdete di vista le pagine di SpazioGames.

Leggi anche: Horizon Zero Dawn Recensione

L’uscita di Horizon: Forbidden West è attesa su PS5 e PS4 – come confermato mesi addietro – entro la fine del 2021. L’originale Zero Dawn, di recente, è uscito anche su PC, portando avanti la strategia di Sony di portare anche su Windows alcuni dei giochi di sua produzione: qui la nostra video recensione dedicata.