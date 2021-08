Horizon Zero Dawn, la patch next-gen si mostra su PS5: ecco cosa cambia

Durante l’Opening Night Live Gamescom 2021 c’è stato spazio anche per una sorpresa riguardante Horizon Zero Dawn, una delle esclusive PlayStation più apprezzate dai fan.

Nel corso dell’evento è stato infatti annunciata una nuova patch per Horizon Zero Dawn pensata per la next-gen, già disponibile per il download, che ne migliora le prestazioni su PS5.

L’aggiornamento servirà a ingannare l’attesa per l’arrivo di Horizon Forbidden West: durante lo show è stato infatti confermato il rinvio al 2022.

Si è trattata della prima vera conferma ufficiale, nonostante alcuni indizi in merito fossero arrivati anche dal PlayStation Blog in lingua tedesca, che non aveva riportato l’ultima avventura di Aloy tra i titoli in uscita per la fine dell’anno.

I giocatori su PS5 possono dunque scaricare da subito l’ultimo aggiornamento dell’esclusiva di Guerrilla Games, ideata per migliorare le prestazioni sulla console next-gen.

In particolare, come riportato da Wccftech, la patch serve a far girare in maniera stabile Horizon Zero Dawn a 60fps in ogni singola area del gioco, anche in quelle zone dove PS4 e PS4 Pro faticavano nella fluidità.

L’aggiornamento è stato mostrato nel dettaglio dallo youtuber ElAnalistaDeBits, che ha messo a confronto in video le versioni PS4 e PS5 del titolo dopo la patch appena rilasciata:

Come è possibile osservare dal filmato, adesso l’esclusiva PlayStation è effettivamente in grado di girare a 60fps fissi in ogni situazione su PS5, sbloccandoli anche nella risoluzione 4K.

Inoltre, i tempi di caricamento sono stati notevolmente migliorati: su PS5 adesso saranno necessari circa 30 secondi di attesa, contro 1 minuto e 25 di PS4 Pro e 1 minuto e 34 di PS4 standard, rendendo più veloce di quasi il triplo la velocità su next-gen.

Nel caso i miglioramenti riportati non fossero sufficienti, il video mostra anche una qualità dell’immagine leggermente migliorata su console next-gen, seppur le differenze in questo caso non appaiano così evidenti rispetto alla versione current-gen.

Sicuramente le ambientazioni della serie sono uno dei grandi motivi del suo successo, al punto che alcuni utenti hanno iniziato a domandarsi se una delle tecnologie di Zero Dawn possa esistere anche nella vita reale.

Horizon Forbidden West uscirà sia su PS5 che su PS4, ma Guerrilla Games ha già chiarito che questa scelta non limiterà in alcun modo il suo sviluppo.

Gli sviluppatori stanno infatti riponendo una grande cura in ogni singolo particolare: perfezionare un dettaglio ha richiesto diversi anni.