Horizon Forbidden West, lo State of Play è già il più visto di sempre

L’atteso State of Play dedicato a Horizon Forbidden West ha avuto luogo due giorni fa, e ha portato con sé una gran quantità di gameplay (in versione PS5). Ciò che ha stupito, oltre ai contenuti, è stata la partecipazione della community, che ha fatto registrare dei numeri davvero imponenti.

Il seguito di Horizon Zero Dawn è atteso su PS4 e PS5 e, di conseguenza, anche i giocatori che non riusciranno ad aggiudicarsi la console next-gen di Sony in tempo per il lancio (tuttora indefinito), potranno immergersi nella nuova avventura di Aloy sulla loro fidata console old-gen.

I fan alla costante ricerca di dettagli e curiosità sui loro titoli preferiti saranno contenti di sapere che alcune ambientazioni del gioco esistono davvero: un utente ha scoperto, grazie alla mappa mostrata nel nuovo video, una netta somiglianza con alcune località del mondo reale.

Malgrado non sia stata ancora comunicata una vera e propria data d’uscita, Guerrilla Games ha voluto rassicurare il pubblico con un update che, pur non aggiungendo grandi dettagli sulla finestra temporale in cui il gioco vedrà la luce, lascia ben sperare su ciò che la software house ha in serbo per gli utenti.

Nel corso del video mostrato in occasione dello State of Play dedicato al titolo, è stato possibile notare la notevole qualità grafica generale, con un occhio di riguardo per la vegetazione e gli elementi naturali, inseriti nell’ormai familiare contesto di rovine urbane.

Non sono mancate le novità, già emerse in occasione del reveal, relative al mondo marino e alle creature che lo abitano. Con ogni probabilità, questo aspetto inedito rispetto a quanto visto in Horizon Zero Dawn non mancherà di fornire al sequel delle sezioni dal notevole impatto grafico e contenutistico.

Questi (e molti altri) nuovi dettagli hanno già lasciato il segno nei fan, che hanno partecipato (virtualmente) all’evento in più di 2,3 milioni, contribuendo a farlo diventare il più visto tra gli State of Play dedicati a un gioco di PlayStation Studios.

Il risultato degno di nota è stato segnalato dall’analista indipendente Benji-Sales tramite il seguente post sul suo profilo Twitter (via GamingBolt):

In only 3 hours Horizon Forbidden West is already the most watched State of Play ever for a PlayStation Studios game Horizon FW – 2.3m

Demons Souls – 2.2m

Ghost of Tsushima – 1.9m

The Last of Us Part II – 1.5m

Ratchet and Clank Rift Apart – 960k Incredibly impressive @Guerrilla pic.twitter.com/CoMltvCCY8 — Benji-Sales (@BenjiSales) May 28, 2021

«In sole tre ore lo State of Play dedicato a Horizon Forbidden West è già il più visto di sempre per un gioco di PlayStation Studios».

Titoli decisamente rilevanti come Ghost of Tsushima e The Last of Us Part II hanno infatti totalizzato rispettivamente un pubblico di 1.9 e 1.5 milioni di fan, numeri ottimi ma comunque inferiori a quelli raccolti da Horizon Forbidden West.

Nemmeno un prodotto di tutto rispetto come Demon’s Souls è riuscito a “battere” l’ultima fatica di Guerrilla Games per quanto riguarda il successo riscontrato nel corso dello State of Play. Il gioco di Bluepoint Games riuscì infatti a totalizzare la rispettabilissima cifra di 2.2 milioni di utenti connessi.

L’attesa è innegabilmente più dura in assenza di una precisa data di lancio, e un utente ha deciso di ingannarla portando il video gameplay della presentazione a 1440p dinamici con tanto di 60fps e 4K, dando vita a un risultato davvero imperdibile.

Se volete farvi un’idea di tutte le novità che Horizon Forbidden West ha in serbo per voi, non potete perdervi l’approfondimento (curato dalla nostra Stefania) dedicato ai nuovi contenuti che vedremo nella prossima avventura di Aloy.

Nel mentre, il capostipite della serie non smette di stupire i fan: di recente, un giocatore davvero paziente è rimasto sbalordito (dopo una lunga attesa) dal realistico comportamento dell’acqua, notato a distanza di ben quattro anni dall’uscita originale.