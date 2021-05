Horizon Forbidden West, le ambientazioni del gioco esistono davvero

Durante la serata di ieri, Sony ha nuovamente alzato il sipario su Horizon Forbidden West, sequel del titolo sviluppato da Guerrilla Games.

Esattamente come accaduto con il primo Horizon Zero Dawn, i fan si sono fatti un’idea della nuova avventura di Aloy prevista prossimamente per PS4 e PS5

Dopo la sfolgorante presentazione video della durata di 20 minuti circa grazie allo State of Play dedicato, in molti hanno iniziato a domandarsi se molti di quei luoghi mostrati nel gioco esistono anche nel mondo reale.

Difatti, da quello che è stato possibile intuire anche in occasione del pre-show di ieri, sembra che le location scelte per il gioco sono in realtà luoghi della California (sappiamo infatti che una fazione ribelle di una tribù è localizzata a San Francisco).

Un fan su Reddit (via GamesRadar) sembra ora essere riuscito a identificare uno per uno i punti sulla mappa del mondo in cui scovare le ambientazioni svelate in Horizon Forbidden West.

Le Sheerside Mountains, Salt Bite, Dry Yearn, High Turning, Scalding Spear, Barren Light, Raintrace, Valley of the Fallen e Tide’s Reach sono state scovate sulla mappa della California centrale.

Il nuovo gameplay sembra aver accennato a diverse altre località del mondo reale, alcune delle quali sembrano corrispondere a Los Angeles, Miami e Corpus Christi in Texas.

Da ciò che sappiamo Aloy si dirigerà verso San Francisco, come abbiamo visto grazie alle rovine del Golden Gate Bridge nel nuovo filmato di gioco pubblicato ieri.

Non è ancora chiaro come e perché l’eroina sarà chiamata a esplorare anche altre zone del mondo post-post-apocalittico, sebbene la vastità dell’open world non può che farci molto piacere.

Ricordiamo in ogni caso che Guerrilla ha fornito ieri sera anche un breve aggiornamento relativamente alla finestra di lancio del gioco.

Infine, se volete saperne di più sul gioco, incluso gameplay, armi, macchine e data di uscita, non perdete il nostro ricco recap che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames.