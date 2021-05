Horizon Forbidden West è ora in 4K e a 60fps (come fosse su PC e PS5)

Durante la serata di ieri abbiamo potuto vedere in azione Horizon Forbidden West, l’atteso sequel delle avventure di Aloy in uscita su PS4 e PS5 nel corso dei prossimi mesi.

Durante lo showcase, Guerrilla Games ha mostrato un lungo segmento di gameplay del sequel di Zero Dawn, in cui abbiamo visto la protagonista destreggiarsi in ambientazioni lussureggianti e davvero molto dettagliate.

Durante lo State of Play, in molti hanno “lamentato” (le virgolette sono d’obbligo) una certa rigidità per quanto riguarda il numero di fotogrammi al secondo, ancorati ai consueti 30 (pur girando su PlayStation 5).

Ora, il sempre puntuale SnazzyAI ha deciso di condividere con noi il suo ultimo video, in cui ha letteralmente trasformato il video gameplay della presentazione di ieri.

Per ottenere il risultato, l’utente ha usato alcuni algoritmi di interpolazione AI all’avanguardia per dare vita a una riproduzione assolutamente verosimile di una modalità performance del gioco.

La risoluzione a 1440p dinamici per raggiungere i tanto agognati 60fps in 4K sono anche – a detta dello stesso SnazzyAI – una sorta di anticipazione di come potrebbe apparire la versione per PC del gioco (semmai dovesse vedere la luce, un giorno).

Poco sotto, il video in questione, della durata di dieci minuti circa:

Ricordiamo che Forbidden West ci farà vestire nuovamente i panni della coraggiosa Aloy, la guerriera nata nella tribù Nora, al centro di un mondo in rovina dove le città così come le conosciamo sono solo un lontano ricordo.

Da quello che abbiamo potuto vedere, nel sequel saremo chiamati a esplorare numerosi scenari post-post-apocalittici, molti dei quali tratti da ambientazioni realmente esistenti.

Se volete saperne di più sul gioco, scoprendo tutte le macchine, le armi e la data di uscita, spulciate prima di subito il nostro ricco speciale sul nuovo Horizon, a cura della nostra Stefania.

Proprio relativamente alla finestra di lancio, avete letto anche che Guerrilla ha da poco rilasciato un piccolo aggiornamento su quando il gioco uscirà sugli scaffali?