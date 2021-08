Hollow Knight infrange un record a 4 anni dal lancio, ma il perché è un mistero

Hollow Knight è uno dei metroidvania più apprezzati degli ultimi anni, e ha appena battuto un nuovo record (in modo davvero misterioso).

Il lancio del titolo sviluppato da Team Cherry è avvenuto nel 2017 e ad oggi il gioco è disponibile su PS4, PC, Nintendo Switch e Xbox One.

A distanza di quattro anni dall’esordio c’è ancora qualche segreto da svelare: l’ultimo è nascosto in un altro gioco altrettanto amato (ma leggermente più recente).

Se avete spolpato il titolo fino in fondo ma la sua estetica vi affascina ancora, dovete assolutamente dare un’occhiata al gioco di carte (che include tutti i personaggi).

La nuova impresa compiuta dal Cavaliere stavolta non si è svolta a Nidosacro bensì su Steam, dove il metroidvania ha battuto il precedente record di giocatori simultanei.

L’invidiabile risultato è stato raggiunto il 5 agosto, con un aumento graduale dei iniziato a partire dal mese di giugno (via PCGamesN).

Prima dell’estate, il picco massimo di giocatori era fermo a 11.893, ma stavolta ha raggiunto la cifra di 12.891, un nuovo record per il titolo di Team Cherry.

A far riflettere sono le cause di questa inaspettata impresa, che sembrano essere davvero misteriose, o comunque poco chiare.

Perché tutti questi utenti dovrebbero giocare simultaneamente al titolo se Silksong, il sequel ufficiale non si è nemmeno fatto vedere nel corso dell’E3 2021?

È probabile che gli sviluppatori, oltre ad essere soddisfatti, si stiano ponendo la stessa domanda (e chissà se hanno già trovato una risposta).

Hollow Knight è dotato di un livello di sfida non indifferente: se pensate di farla franca andando di fretta, sappiate che non è per niente una buona idea.

Anche i boss costituiscono un elemento caratteristico del gioco: se avete già la vostra idea su quale potrebbe essere il migliore, potete confrontarla con questa classifica.

Se avete amato il titolo è il caso di dare una chance a Greak Memories of Azur, analizzato a dovere nella recensione del nostro Nicolò Bicego.