Hollow Knight “punisce” chi ha fretta (e fa perdere tutti i Geo)

Nonostante sia un titolo estremamente appagante, Hollow Knight sa anche essere molto punitivo nei confronti dei giocatori che non sono pazienti, come ha potuto apprendere un fan a sue spese.

Durante le prime fasi di Hollow Knight, i giocatori dovranno infatti cercare di raccogliere il maggior numero possibile di Geo, la valuta del titolo, facendo ovviamente attenzione alle insidie e a non morire.

Una sfida decisamente non facile, soprattutto quando i fan dovranno affrontare i boss, anche se un giocatore in particolare ha deciso di sconfiggerne uno al giorno fino a quando non uscirà il sequel.

In ogni caso si tratta di battaglie non solo impegnative ma anche divertenti, al punto che la community ha provato a stilare una classifica dei migliori boss del gioco.

Nel caso il nostro eroe dovesse cadere in battaglia, avrà comunque la possibilità di riuscire a recuperare tutte le risorse perdute, raggiungendo l’Ombra che verrà generata subito dopo e sconfiggendola.

I giocatori di Hollow Knight dovranno però stare attenti a non morire prima di esserci riusciti, o una nuova Ombra prenderà il suo posto e tutti i Geo raccolti fino a quel momento saranno persi per sempre.

L’utente Reddit 18yearoldantivaxxer ha appreso a sue spese questa dura lezione: ansioso di riuscire a recuperare le valute perdute ha tentato il più possibile di ignorare i nemici sulla sua strada e procedere in fretta, salvo poi ritrovarsi sconfitto ed aver dovuto rinunciare a 1200 Geo nel processo.

Nonostante la quantità possa sembrare decisamente elevata, altri fan nei commenti hanno rincuorato il giocatore, sottolineando di essere arrivati a perderne perfino 26000 in una volta sola.

Il consiglio che viene dato in casi del genere e di prendersi tutto il tempo a disposizione per affrontare i nemici, anche se il tutto potrebbe sembrare ripetitivo e fastidioso: non vale la pena infatti di rischiare di perdere ogni cosa per via di qualche piccola distrazione.

Fortunatamente, i Geo sono facili da farmare e una volta aver ottenuto tutti gli upgrade possibili non avranno più un vero scopo nel gioco, rendendo dunque fondamentale portare pazienza soprattutto per le prime fasi del gioco, dove l’avventura potrebbe diventare molto punitiva.

Per poter rendere la vita più facile durante le battaglie, i fan hanno scoperto un trucco in grado di dare un prezioso aiuto durante gli scontri.

Ci sarà invece da aspettare per quanto riguarda l’uscita di Silksong, il sequel di Hollow Knight: Team Cherry ha dichiarato che rilascerà una data d’uscita solo quando si sentiranno pronti a farlo.

Anche un altro soulslike ispirato a Hollow Knight si farà attendere a lungo, dato che la sua uscita è prevista per il 2023.