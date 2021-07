Hollow Knight diventa un gioco di carte, ci sono tutti i personaggi

Hollow Knight è un titolo che presenta una grande quantità di personaggi, che include tanti nemici dal design che ha conquistato fin dai primi istanti i giocatori.

Il grande numero di creature presenti su Hollow Knight è talmente vasto da aver spinto un fan a ricrearli sotto forma di carte collezionabili, che mira a non saltarne nemmeno uno.

I fan sono rimasti particolarmente colpiti, in particolare, dalle meccaniche necessarie durante le battaglie contro i boss, al punto da aver compilato una classifica per stabilire le migliori.

Inoltre, c’è chi ha deciso di affrontare un boss diverso ogni singolo giorno, in attesa che esca ufficialmente il tanto atteso sequel del titolo.

L’utente Reddit Elesh_N ha deciso di sfruttare la propria passione per Magic The Gathering, il popolarissimo gioco di carte collezionabili, per realizzare delle carte personalizzate dedicate al metroidvania indie.

Il fan sta realizzando una serie di carte collezionabili ispirate a tutte le creature di Hollow Knight: ognuna di esse è stata associata a un elemento e possiede determinate abilità uniche.

I dettagli dietro questi lavori sono certamente impressionanti: non solo l’utente ha pensato ad abilità e costi specifici per ogni singola creatura, ma si è anche preoccupato di aggiungere una descrizione in tema con i personaggi raffigurati.

Nel momento in cui stiamo scrivendo l’articolo, il fan è arrivato alla giornata numero 85, corrispondente al Deepling, uno dei piccoli nemici affrontabili all’interno dell’avventura:

Tutti i lavori stanno venendo condivisi all’interno del forum custommagic, dedicato interamente alla realizzazione di carte personalizzate per Magic.

Sul profilo ufficiale dell’utente potrete scorrere tra i post che ha condiviso nella community per poter osservare anche tutti gli altri lavori, di cui è particolarmente impressionante ammirare le abilità delle carte, che le fanno sembrare come se potessero davvero essere ufficiali.

Se c’è una lezione che Hollow Knight ha insegnato ai suoi fan è quella di non avere mai fretta nel completare i livelli: proprio per questo motivo, l’utente si sta prendendo tutto il tempo necessario per completare questa collezione.

Tra le carte collezionabili sono presenti anche nemici particolarmente impegnativi: un trucco potrebbe aiutarvi a rendere gli scontri più semplici.

Hollow Knight Silksong, il sequel annunciato ormai un paio di anni fa, non ha ancora una data d’uscita: gli sviluppatori la sveleranno solo quando si sentiranno pronti a rilasciarlo.