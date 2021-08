Hollow Knight ha un “aggancio” a un celebre titolo che nessuno ha notato

Hollow Knight è un gioco sicuramente molto amato, tanto che negli ultimi mesi un gran numero di giocatori hanno scovato chicche e curiosità di ogni genere.

Il titolo di Team Cherry è infatti talmente vasto da nascondere una quantità non indifferente di segreti, alcuni dei quali emersi a mesi di distanza dall’uscita del gioco.

Basti pensare alle varie meccaniche necessarie durante le battaglie contro i boss, tanto che qualcuno ha deciso di compilare una classifica per stabilire le migliori.

Senza contare che Hollow Knight è diventato anche un divertente gioco di carte, con tutti i personaggi presenti nell’avventura originale.

Ora, via Reddit, qualcuno si è però accorto che un altro metroidvania molto amato ha al suo interno un omaggio a Hollow Knight davvero difficile da scovare.

Giocando al bellissimo Dead Cells, un giocatore ha infatti trovato nella “Promenade of the Condemned” un muro totalmente tappezzato da una collezione di insetti.

Quando si analizza la parete è possibile leggere:

Un’intera collezione di insetti accuratamente classificati e allineati in belle file diritte. E classificati per tipo. E per dimensione. E in ordine alfabetico. La persona che ha lavorato in questo ufficio è stata sicuramente… accurata.