Hollow Knight, qual è il boss migliore? Ecco la classifica

Hollow Knight è un metroidvania particolarmente apprezzato dai fan per il suo gameplay incredibilmente appagante, che riesce a dare il meglio di sé durante le battaglie contro i boss.

I nemici da sconfiggere su Hollow Knight sono davvero tanti ed ognuno di essi richiede una specifica strategia, senza la quale possono mettere i giocatori in seria difficoltà.

Nonostante tutto c’è chi ritiene sconfiggerli unicamente un allenamento per il sequel in arrivo, al punto da decidere di sfidarne uno al giorno fino al giorno della release, o fino a quando non saranno finiti.

Per rendere più facile il completamento del gioco, alcuni fan sono riusciti a scoprire un trucco che aiuterà a sconfiggere i nemici più facilmente.

In ogni caso, i boss di questo metroidvania dovranno essere affrontati tutti diversamente, dato che possiedono determinate caratteristiche che spingeranno i giocatori ad utilizzare tutte le abilità in loro possesso.

L’utente Reddit gaster1053 ha dunque tentato di rispondere ad un dubbio dei fan, compilando una personale classifica di tutti i boss presenti all’interno di Hollow Knight, cercando dunque di stabilire quale sia il migliore.

La tier list, che vi proporremo di seguito, si basa molto su ciò che l’utente, per i propri gusti, ha ritenuto non solo una sfida adeguata all’interno del gioco, ma anche un buon gameplay design in grado di rendere le battaglie molto divertenti.

Il boss che ha dominato questa classifica è stato Gorb, al punto da essersi meritato uno spazio dedicato nella tier list: la sua battaglia infatti non solo spingerà i fan ad utilizzare tutta l’area a disposizione, ma li costringerà a non abusare in misura eccessiva dei loro attacchi e di pensare continuamente a nuove strategie.

In fondo alla classifica si trova invece Absolute Radiance, sicuramente uno dei boss più controversi del gioco: la sua battaglia infatti si basa molto sulla fortuna, rendendo dunque le battaglie molto frustranti e, secondo molti fan, semplicemente poco divertente e inadatta allo stile del gioco.

Nei commenti sono stati in molti a trovarsi concordi con l’ultima posizione della tier list, dato che diversi fan si sono detti contenti di non essere stati gli unici ad odiare questa battaglia.

Vedremo quale sarà la situazione per i boss del sequel: a oggi Silksong non ha ancora una data d’uscita ufficiale: gli sviluppatori hanno dichiarato che la comunicheranno solo quando saranno certi della release.

Gli appassionati sono disposti ad accettare tutto il tempo necessario: tra questi c’è anche lo studio di Ori, che ha ammesso di amare Hollow Knight.

Il titolo ha anche ispirato un altro interessantissimo soulslike, per il quale ci sarà però da aspettare: la data di lancio prevista è infatti il 2023.