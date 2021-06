Hollow Knight, un nuovo “trucco” vi renderà la vita facile coi nemici

Hollow Knight è stato lanciato quattro anni fa, e rappresenta tuttora uno dei metroidvania più apprezzati degli ultimi tempi, grazie alla sua estetica dark e a una direzione artistica inconfondibile.

Il titolo di Team Cherry esordì inizialmente su PC nel 2017, per poi arrivare su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One un anno dopo.

Orbitando intorno allo stesso tema, non si può evitare di pensare a Metroid Dread, prossimo capitolo delle avventure di Samus Aran annunciato in occasione dell’E3 2021.

La versione retail di Hollow Knight è ormai regolarmente disponibile per l’acquisto, ma, fino a qualche tempo fa, era ancora presente il rischio di non vedere il gioco sugli scaffali.

Gli amanti dei metroidvania avranno indubbiamente passato molto tempo con il titolo, esplorando la fitta mappa di Nidosacro e scontrandosi più volte con la difficoltà del gioco.

L’interazione con l’ambiente è fondamentale per proseguire nell’avventura, e un utente si è imbattuto in una nuova scoperta (prontamente riportata su Reddit) a distanza di anni dal lancio.

La “tecnica” inedita (o “trucco”, che dir si voglia) è al centro del seguente filmato:

Molti ricorderanno che il Cavaliere è in possesso dell’Aculeo, un’arma che può essere migliorata con una serie di amuleti che ne amplificano gli effetti.

Il videogiocatore ha scoperto che è possibile colpire i nemici attraverso i muri, evitando uno scontro diretto che, in alcune circostanze, potrebbe risultare fatale.

In Hollow Knight non è possibile salvare in qualsiasi momento, ma sarà necessario trovare delle panchine, corrispondenti a veri e propri punti di salvataggio.

Anche per questo è fondamentale affrontare gli avversari nel modo più “sicuro” possibile, e questo nuovo espediente potrà indubbiamente esservi d’aiuto.

Un utente di Reddit ha fatto giustamente notare che «è possibile colpire i nemici attraverso i muri, e un modo efficace per farlo è equipaggiare l’Aculeo Lungo o l’Attacco Rapido», due degli amuleti accennati in precedenza.

Il titolo costituisce un prodotto imperdibile per i fan del genere, tuttora in attesa dell’uscita di Metroid Dread (in arrivo l’8 ottobre) al quale abbiamo dedicato una corposa anteprima.

Se siete in cerca di un gioco altrettanto valido, potete dare un’occhiata alla nostra recensione di Ender Lilies Quietus of The Knights, altro metroidvania che saprà darvi le giuste soddisfazioni.

La saga di Castlevania è uno dei progetti abbandonati da Konami, almeno in ambito videoludico. La serie di Netflix dedicata al franchise invece prosegue, e una nuova stagione è attualmente in pre-produzione.