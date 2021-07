Hollow Knight, la nuova sfida: battere un boss al giorno in attesa del sequel

Hollow Knight è sicuramente uno dei metroidvania più apprezzati degli ultimi anni dai fan, che stanno aspettando con impazienza l’arrivo del prossimo capitolo della serie.

Per questo motivo, un fan molto attivo di Hollow Knight ha deciso di attendere l’arrivo di Silksong, il prossimo capitolo della saga, con una nuova sfida molto particolare, tenendosi allo stesso tempo in forma per la prossima avventura.

I combattimenti sono infatti uno dei punti di forza di questa produzione: di recente alcuni appassionati hanno scoperto un trucco in grado di facilitare gli scontri con i vostri nemici.

Il videogioco di Team Cherry ha ricevuto anche un’importante approvazione, arrivata dal team di sviluppo del bellissimo Ori and the Will of the Wisps.

Un fan di Hollow Knight ha deciso di affrontare un boss al giorno fino all'arrivo di Silksong.

L’utente Reddit StealthyBasterd ha dunque deciso di inaugurare una nuova sfida personale: affrontare un boss al giorno nella Hall of Gods fino a quando non arriverà il prossimo capitolo della serie.

Si tratta di un’area che permette di affrontare ogni volta che lo si desideri ogni singolo boss presente all’interno di Hollow Knight, a patto ovviamente di averlo già sconfitto precedentemente, salvo alcune rare eccezioni.

Di conseguenza, il fan ha deciso di attendere l’arrivo di Silksong sfidando ognuno dei nemici più impegnativi dell’avventura tutti i giorni, almeno fino a quando non uscirà il gioco o non avrà finito di batterli tutti.

Nel momento in cui scriviamo questo pezzo, il paziente giocatore è arrivato alla giornata numero 25, affrontando e battendo Uumuu: potete seguire voi stessi la sua sfida grazie al post che troverete qui sotto:

Nei commenti dei suoi video, l’utente spiega anche la migliore tattica per battere i boss da lui incontrati: in questo caso, ha suggerito un interessante trucco per spezzare il suo scudo, portandoci dunque ad utilizzare le magie fino ad aver ottenuto la vittoria.

Si tratta sicuramente di un metodo molto interessante per ingannare il tempo in maniera divertente, tenendosi allo stesso tempo allenati per quando arriverà l’atteso nuovo capitolo della serie.

La sfida dell’utente probabilmente dovrà andare avanti ancora per molto tempo: il team ha infatti promesso di diffondere la data d’uscita di Silksong solo quando ne saranno certi.

I fan dovranno dunque essere pazienti ed aspettare un metroidvania che, da quanto mostrato all’interno del Nintendo Treehouse in un video, sembra essere decisamente promettente.

Se volete provare a cimentarvi anche voi in quest’impresa, vi ricordiamo che Hollow Knight è uno dei tanti titoli attualmente disponibili su Xbox Game Pass.