Hogwarts Legacy, quando esce? Ecco una possibile data (e non è vicina)

Hogwarts Legacy è un gioco che, da quando ne abbiamo appreso l’esistenza, ha sempre creato un certo entusiasmo.

D’altronde la saga di Harry Potter è una di quelle più amate nel mondo dell’intrattenimento, e dopo tanti anni ha sempre il suo fascino.

Le premesse di Hogwarts Legacy, ovvero creare un action rpg nel mondo creato da J.K. Rowling, sono davvero elettrizzanti, peccato non aver saputo più niente del gioco.

E Warner Bros non sembra voler mettere in alcun modo fretta agli sviluppatori, anzi, perché l’uscita sembra molto più lontana del previsto.

Hogwarts Legacy è un nuovo videogioco in uscita ambientato nell’universo di Harry Potter, ed è uno dei titoli più attesi degli ultimi anni.

Si tratta di un RPG in terza persona con un’ambientazione open world fedele all’opera letteraria di J.K. Rowling e agli otto famosissimi film.

Il gioco è sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Portkey Games, un’etichetta di proprietà del gigante Warner Bros.

Tutto molto bello ma… quando esce? Secondo una fonte ben informata, non prima della fine dell’anno.

@Astrob0y081 – According to your late tweet you said the release is "sooner than expected". Is it safe to say: Q3 of 22?

Yes

— AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022