Mettetevi comodi, perché Hogwarts Legacy non ha nessuna fretta di uscire

I fan di Harry Potter dovranno mettersi il cuore in pace perché a quanto sembra Hogwarts Legacy non ha intenzione di vedere la luce nel breve termine.

Si tratta sicuramente di uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni, sviluppato da Avalanche Software e ambientato nel magico mondo di Harry Potter, costituirà un’avventura RPG in terza persona in un contesto open world, il tutto ovviamente restando fedele alla saga della scrittrice J. K. Rowling.

Il gioco tuttavia ha subito un rinvio, come c’era da aspettarsi, ad un generico 2022, e sembra essere decisamente lontano dalla data d’uscita. Lo confermano anche le parole del general manager di Warner Bros, Rachel Wakely, che in un’intervista ha lasciato intendere che il titolo uscirà dopo un altro grande prodotto del franchise legato alla saga della Rowling.

Ciò a cui si riferisce è l’ultimo film della serie che ha come protagonista Newt Scamander, ovvero Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente, anche questo in uscita nel 2022.

Il publisher (via VGC) si è dimostrato entusiasta della reazione dei fan all’annuncio del titolo e assicura di star «creando la miglior esperienza possibile» per tutti i fan del mondo magico di Harry Potter e dei videogiochi.

La finestra temporale di uscita rimane la stessa, ma a questo aggiungiamo che in questo momento le priorità sono altre e che quindi non ci ritroveremo a passeggiare per i dintorni di Hogwarts per ancora un po’ di tempo: più probabile, insomma, un appuntamento nella seconda metà del 2022, piuttosto che nella prima.

Hogwarts Legacy introduce anche una novità che si staglia in contraddizione con le dichiarazioni controverse della Rowling per quanto riguarda la tematica dell’identità di genere.

Nel gioco infatti potremo creare personaggi transgender, il tutto per rendere il gioco più inclusivo possibile proprio in risposta a quanto affermato dalla scrittrice, parole contro cui si sono scagliati anche diversi attori della serie storica di film come Emma Watson.

Se volete sapere tutto su Hogwarts Legacy e prepararvi in vista della sua uscita, vi suggeriamo di leggere il punto della situazione sul gioco sulle nostre pagine.

Inoltre, se siete fan di Harry Potter, vi consigliamo di dare un’occhiata ai giochi che per noi sono da recuperare in attesa del nuovo titolo di Warner Bros.