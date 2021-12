EA cancellò un MMO di Harry Potter, c’erano anche le lettere da Hogwarts

È sempre interessante scoprire i videogiochi “che sarebbero potuti essere”, e uno di questi è un MMO di Harry Potter, cancellato da Electronic Arts.

La saga del mago con gli occhiali è stato un fenomeno di cultura pop per tantissime generazioni, ma non ci sono stati così tanti videogiochi dedicati.

Quei pochi che sono esistiti non hanno fatto mai una grande fine, come l’ultimo videogioco ufficiale di Harry Potter che è stato chiuso da non molto tempo.

Hogwarts Legacy è stato uno degli annunci più interessanti degli ultimi tempi, ma dovremmo aspettare ancora molto per vedere il prossimo videogioco ispirato alla serie di romanzi e film.

E mentre attendiamo di saperne di più sul promettente titolo action, in queste ore è emersa una informazione davvero niente male, che riguarda un videogioco cancellato da Electronic Arts.

Per un periodo, infatti, abbiamo rischiato di vedere un MMO ispirato ad Harry Potter, con licenza ufficiale ovviamente.

La notizia è stata riportata da VGC che, tramite un ex-manager di Electronic Arts, ha svelato alcuni dettagli di quello che sarebbe dovuto essere il progetto dedicato alla saga.

Harry Potter era al centro di un progetto videoludico, un MMO appunto, che è stato cancellato da Electronic Arts perché non credeva che il franchise avrebbe avuto molta presa a lungo.

Kim Salzer, che è stata direttrice del product marketing dal 2000 al 2003 in EA, era responsabile all’epoca dei prodotti legati ad Harry Potter, ed ha svelato durante un’intervista alcuni elementi del gioco.

Salzer ha raccontato che il titolo sarebbe stata «un’esperienza combinata tra offline ed online, dove sarebbero stati spediti degli oggetti per posta ai giocatori, come premi o gadget di qualche tipo», per simulare ovviamente l’idea dell’invio da parte della scuola di magia di Harry Potter.

Nell’attesa di vedere qualcosa di nuovo di Hogwarts Legacy, per cui in fondo non manca moltissimo stando alle ultime dichiarazioni, i potterhead non possono far altro che dispiacersi per questa opportunità persa.

E quando il gioco arriverà, assicuratevi di recuperare tutto ciò che è importante per conoscere o ripassare la saga, come vi abbiamo consigliato nel nostro speciale.