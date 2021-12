Hogwarts Legacy è pronto a tornare: ecco quando vedremo novità ufficiali

Dopo quasi un anno di totale silenzio da parte di sviluppatori e addetti ai lavori, Hogwarts Legacy ha colto l’occasione delle imminenti vacanze natalizie per augurare buone feste a tutti i suoi appassionati.

Con un breve messaggio sui social network, il team di Hogwarts Legacy ha inoltre finalmente deciso di svelare ufficialmente quando saremo in grado di ricevere ulteriori novità.

Chi si aspettava però novità imminenti molto presto resterà certamente deluso: WB Games Avalanche ha infatti annunciato che riusciremo a scoprirne di più soltanto il prossimo anno.

Secondo le ultime indiscrezioni, in realtà il materiale da mostrare ai fan sarebbe già pronto, ma Warner Bros avrebbe deciso di temporeggiare a causa delle polemiche legate all’autrice J.K. Rowling, accusata di commenti transfobici.

Proprio in queste ore, la famosa autrice di Harry Potter è infatti tornata a far parlare negativamente di sé, con ulteriori commenti che rischiano di attirare pubblicità negativa anche agli adattamenti esterni legati al franchise.

Warner Bros, sempre secondo le indiscrezioni non confermate, vorrebbe evitare di attrarre troppa attenzione negativa su Hogwarts Legacy, pur ammettendo che alcune reazioni di una parte di pubblico saranno inevitabili, pur dissociandosi ufficialmente dai suoi commenti.

Tramite un breve messaggio pubblicato sui social network, gli sviluppatori hanno dunque svelato ai fan di aspettarsi nuove informazioni solo nel 2022, senza però fornire una finestra più precisa né le motivazioni, che al momento non sono state comunque confermate:

Happy Holidays from the Avalanche team! We’re excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year. pic.twitter.com/f1rBcJf91O

— WB Games Avalanche (@AvalancheWb) December 16, 2021