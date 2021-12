Hogwarts Legacy, a che punto siamo? Ecco perché non se ne sa più nulla

Ormai è da diverso tempo che i fan del Wizarding World stanno attendendo notizie su Hogwarts Legacy, l’ambizioso progetto videoludico ambientato nell’universo di Harry Potter.

Se i fan ormai sembrano essersi messi il cuore in pace per quanto riguarderà i tempi di attesa di Hogwarts Legacy, ciò che però ha sorpreso i fan è stata la quasi totale assenza di nuove informazioni nell’ultimo periodo.

Una situazione curiosa che avevamo avuto modo di commentare con voi in occasione del compleanno di Harry Potter, svoltosi ormai il 31 luglio: da allora non è stato ancora possibile assistere a nessuna reale novità.

L’unica informazione aggiuntiva che Warner Bros ha voluto condividere con gli appassionati è la volontà di voler rilasciare il prodotto dopo l’uscita nelle sale cinematografiche del terzo film di Animali Fantastici: di conseguenza, con molta probabilità Hogwarts Legacy uscirà solo alla fine del 2022.

Questa informazione non ha però risposto ai grandi quesiti che gli appassionati si stanno ponendo negli ultimi mesi, ovvero come procedono i lavori e come mai non se ne è saputo più nulla.

Come riportato da Game Rant, le risposte potrebbero essere arrivate dalla video game data analyst Millie Amand, conosciuta anche per le sue anticipazioni e leak affidabili.

Sembra infatti che un non ben precisato «asset» di Hogwarts Legacy sia in realtà già pronto per essere mostrato al pubblico, ma gli sviluppatori stanno ancora attendendo il via libera di Warner Bros, che sta tardando ad arrivare.

Il motivo è legato alle controversie che hanno accompagnato la scrittrice e autrice della saga J.K. Rowling negli ultimi mesi, accusata di transfobia: la paura è dunque che le stesse polemiche possano rischiare di travolgere anche Hogwarts Legacy.

Hogwarts Update Asset is ready. Awaiting sign off from Warner. They have final decision/approval for public release. WB concerned of more J.K media backlash, they understand it will happen regardless of when asset is shown but ‘hesitant and concerned’ is current mood. pic.twitter.com/3FBT8NnkU5 — Millie A (@millieamand) November 30, 2021

Secondo quanto riferito da Millie Amand, Warner Bros sembra essere consapevole che le reazioni negative saranno inevitabili, non appena sarà scelto di mostrare gli asset di Hogwarts Legacy, ma ci sarebbe una certa dose di preoccupazione ed esitazione proprio per le vicende legate alla scrittrice.

Evidentemente, se le informazioni riportate da Millie Amand fossero veritiere, Warner Bros starebbe dunque aspettando il momento ideale per mostrare lo status dei lavori su Hogwarts Legacy: possibilmente in condizioni che permettano di attirare le minori polemiche possibili.

A scanso di equivoci, occorre sottolineare che il team di sviluppo ha fin da subito preso le distanze dai commenti transfobici di J.K. Rowling, pur ribadendo che avesse comunque il diritto di esprimere le proprie opinioni.

E come se i problemi non bastassero, anche l’ex lead designer di Hogwarts Legacy venne travolto dalle polemiche per aver realizzato diversi video misogini.

Vale la pena comunque di sottolineare che lo sviluppo del gioco sta dimostrando di essere ben lontano da questi argomenti, permettendo ai giocatori di crearsi anche un personaggio transgender.