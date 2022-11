Hogwarts Legacy, nuovi 40 minuti di gameplay in cui c’è tutto, o quasi

Hogwarts Legacy è tornato a farsi vedere per tentare di stemperare l’hype per il 10 febbraio 2023, quando il titolo sarà disponibile.

Il titolo, che potete prenotare su Amazon, era infatti previsto per il 2022, ma è stato rinviato come tanti altri giochi quest’anno.



Nell’attesa i bagarini non si sono fatti comunque perdere l’occasione per prendere d’assalto la massiccia collector’s edition del gioco.

E dopo l’annuncio a sorpresa di qualche ora fa, Avalanche si è messa di buona volontà per mostrare 40 minuti di nuovo gameplay del gioco.

Uno showcase (lo trovate qui sopra) davvero pieno di contenuti, con tantissimi approfondimenti su vari aspetti di Hogwarts Legacy.

Tra le prime cose che si sono viste c’è la creazione del personaggio, con tante opzioni e alcune funzionalità che possono essere sbloccate successivamente giocando.

Per quanto riguarda il gioco concreto, invece, Hogwarts Legacy fornirà anche quattro livelli di difficoltà, come ormai è classico per giochi del genere.

E mentre lo showcase ci ha permesso di vedere ulteriormente Hogwarts, il team di sviluppo ha spiegato alcuni dettagli sulla progressione della storia.

La trama sarà basata infatti sulle scelte del giocatore, che ne potrà influenzare il finale e anche il destino di alcuni personaggi comprimari.

Nella quale le lezioni scolastiche saranno una parte importante, perché alcuni corsi all’interno della scuola dei maghi saranno fondamentali per proseguire nella trama.

In più finalmente siamo stati in grado di vedere qualcosa di più per quanto riguarda il combattimento, in attesa di poterlo provare con mano, ovviamente.

Tra le varie missioni nel gioco ce n’è una ambientata anche ad Hogsmeade che, però, è un’esclusiva solo temporanea per PlayStation 5, come abbiamo scoperto di recente.

Un’altra brutta notizia che è arrivata nei mesi riguarda il Quidditch, perché il celebre sport fittizio più amato dai maghi e maghe del mondo di Harry Potter non sarà giocabile all’interno di Hogwarts Legacy.

E se ancora non avete avuto modo di prenotare Hogwarts Legacy con le migliori soluzioni, potete farlo seguendo la nostra guida.