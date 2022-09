Hogwarts Legacy, ci sono brutte notizie per lo sport del Quidditch

Hogwarts Legacy sarà con tutta probabilità il miglior videogioco di sempre per i fan di Harry Potter, per via della sua fedeltà.

Il titolo, che potete prenotare su Amazon, è attesissimo anche per via del fatto che era previsto per il 2022, ma è stato rinviato al 7 febbraio 2023.

Un’attesa che probabilmente varrà la pena anche per la collector’s edition, nella quale c’è addirittura una bacchetta magica volante.

La quale, come facilmente prevedibile, è già venduta a prezzi folli dai bagarini di tutto il mondo.

Hogwarts Legacy sarà un’esperienza completa per i fan di Harry Potter, dicevamo, ma non del tutto.

In un recente Q&A pubblicato dagli sviluppatori sul sito ufficiale, il team ha risposto alle domande frequenti riguardo il videogioco in arrivo.

Tra queste si parla anche del Quidditch, lo sport magico più famoso del mondo di Harry Potter, e del fatto se sarà giocabile o meno.

Visto che in uno dei trailer di Hogwarts Legacy si era effettivamente vista una sequenza di gioco a bordo delle scope volante, è una domanda molto legittima.

La risposta non vi piacerà molto, se siete fan della saga:

D: Si può giocare a Quidditch in Hogwarts Legacy? R: Non è possibile giocare a Quidditch in Hogwarts Legacy. Tuttavia si può usare la scopa per spostarsi volando e per partecipare alle gare di scopa. I giocatori possono anche esplorare luoghi nuovi e familiari che circondano il castello di Hogwarts a cavallo della scopa.

Un vero peccato, quindi, visto che mancherà una parte molto importante del mondo creato da J.K. Rowling, e che i giocatori si aspettavano di poter provare effettivamente.

La speranza è che possa arrivare magari con un aggiornamento futuro, magari un DLC espressamente dedicato allo sport dei maghi.

Anche perché tutto il resto è decisamente molto ben curato, come ad esempio le sale comuni delle Case che sono state mostrate di recente.

Pure dal punto di vista narrativo, perché Hogwarts Legacy potrebbe aver anticipato il ritorno di un antagonista importante.