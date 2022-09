Hogwarts Legacy, la quest di Hogsmeade è un’esclusiva PS5 a tempo: ecco quando termina

L’ultimo evento State of Play ci ha permesso di osservare più nel dettaglio la missione disponibile in esclusiva su PS5 e PS4 di Hogwarts Legacy, svelandone per la prima volta ambientazione e dettagli.

Nell’attesa avventura ispirata al Wizarding World (che potete prenotare su Amazon) sarà infatti possibile esplorare il negozio infestato di Hogsmeade, che offrirà una nuova missione in grado di ricompensarci con grandi bonus, ma solo in esclusiva sulle console di casa Sony.

Dopo la conferma arrivata negli scorsi giorni dagli stessi sviluppatori, è dunque arrivato l’annuncio ufficiale anche da parte di Sony stessa: tuttavia, un dettaglio nel trailer non è passato inosservato ai fan più attenti.

Come riportato da Dexerto, sembra che la missione nel negozio infestato di Hogsmeade sarà soltanto un’esclusiva temporale PlayStation: verso la fine del trailer, che potete visionare voi stessi in apertura, viene infatti segnalato che la quest sarà disponibile solo su PS5 e PS4 fino al 10 febbraio 2024.

Considerando che Hogwarts Legacy sarà ufficialmente disponibile a partire dal 10 febbraio 2023, significa che la quest resterà in esclusiva soltanto per un anno dal lancio: a partire dall’anno successivo dovrebbe dunque poter essere disponibile anche per i fan su Xbox, Switch e PC.

Portare a termine la missione vi permetterà di accedere al negozio di Hogsmeade, dove sarà possibile vendere i vostri oggetti a prezzi vantaggiosi e ricevere in omaggio anche il set cosmetico del bottegaio, per mostrare a tutti un look da vero studente imprenditore.

Si tratta indubbiamente di un’aggiunta molto interessante e che potrebbe facilitare notevolmente l’esperienza di nuovi maghi e streghe a Hogwarts Legacy: gli sviluppatori non hanno voluto svelare molti dettagli sulla trama della quest, ma dovremo scoprire quali sono i segreti che si nascondono all’interno di questo affascinante e inquietante negozio.

Non è la prima volta che trapelano “segreti” proprio grazie ai trailer dello State of Play: anche in seguito all’ultima apparizione dell’avventura magica, i fan avevano scoperto il look dell’interfaccia di gioco.

A tal proposito, se siete curiosi di scoprire quali sono state tutte le novità svelate nell’ultima presentazione di casa PlayStation, potete trovare gli annunci e i trailer dello State of Play nel nostro recap dedicato.