Hogwarts Legacy: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Presentato per la prima volta in occasione dell’evento dedicato a Playstation 5 dello scorso settembre, Hogwarts Legacy è il nuovo titolo di Warner Bros. Games ambientato nel mondo di Harry Potter. Tuttavia, le vicende raccontate nel titolo avranno luogo diversi anni prima dell’avvento del maghetto più famoso del mondo e vedrà il giocatore impersonare uno studente della celeberrima scuola di stregoneria di Hogwarts, affrontando nemici e insidie uscite dal Wizardry World creato da J.K. Rowling.

Al momento, purtroppo, non sono state annunciate versioni aggiuntive del titolo oltre a quella standard, ma non ci sorprenderemmo di certo nel vedere edizioni di collezioni ricche di oggetti aggiuntivi nel prossimo futuro. Hogwarts Legacy è previsto per Windows PC, Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox One e Xbox Series X|S, coprendo quindi tutte le piattaforme in commercio a parte Nintendo Switch.

Inizialmente prevista per quest’anno, l’uscita di Hogwarts Legacy è stata posticipata al prossimo anno, dato che i team attualmente al lavoro sull’opera, Avalanche Software e Warner Bros. Interactive Entertainment, hanno bisogno di più tempo per realizzare il titolo che i fan di Harry Potter si aspettano da molto tempo. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.